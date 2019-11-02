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  • Вальверде: «В матче с «Леванте» нам не хватало структуры игры»

Вальверде: «В матче с «Леванте» нам не хватало структуры игры»

2 ноября 2019, 21:04
6

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги встречи 12-го тура Примеры с «Леванте» (1:3).

«Нам не удалось создать опасные моменты во втором тайме. «Барселоне» не хватало структуры игры. Наша игра была слишком нестабильной. В первом тайме, поведя 1:0, мы не думали о том, что все уже решено. Все закончилось так, как закончилось», – отметил Вальверде.

  • «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 22 очка.
  • «Леванте» благодаря победе поднялся на восьмую строчку (17).

Примера. «Леванте» одержал волевую победу над «Барселоной», забив трижды за семь минут

Источник: A Bola
Испания. Примера Леванте Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (6)
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bolel58
1572717909
Устали уже мы от такой унылой игры Барсы.
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Barçist
1572719525
И кто должен создавать структуру игры?Какая структура игры будет при 4 одновременных нападающих(из них 2 молодых не играющих,один мечущийся по позициям не находя себя,а один сам называет себя полузащитником)?
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de bruyne
1572720814
Барса и этом году будет инижена при этом тренере
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CSKA57
1572765908
Слабо, очень слабо! Куда же она делась эта структура игры?
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Cules2013
1572767564
На Барсу и Реал без слёз не взглянешь в этом сезоне. Если так продолжат, то чемпионом может стать кто-то другой. Про ЛЧ вообще молчу. Максимум 1/2, а так и в 1/8 можно уже закончить, если со жребием не повезёт. У Вальверде как-то по нисходящей - его критикуют с 1-го дня назначения в Барсу, но с каждым сезоном при нём команда не прогрессирует и затыкает рот критикам, а деградирует и критика только усиливается. Ладно провал с Ромой и Ливерпулем, с кем не бывает, но провалы случаются и в рядовых матчах. Ещё чуть-чуть и Барса останется без трофеев за сезон. В прошлом умудрились не только ЛЧ, но и Кубок слить. Прямо по системе ПСЖ движемся. Главные проблемы - плохие трансферы и непонятная игра в защите.
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