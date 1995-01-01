Вальверде: «В матче с «Леванте» нам не хватало структуры игры»

Барса и этом году будет инижена при этом тренере
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги встречи 12-го тура Примеры с «Леванте» (1:3).
«Нам не удалось создать опасные моменты во втором тайме. «Барселоне» не хватало структуры игры. Наша игра была слишком нестабильной. В первом тайме, поведя 1:0, мы не думали о том, что все уже решено. Все закончилось так, как закончилось», – отметил Вальверде.
- «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 22 очка.
- «Леванте» благодаря победе поднялся на восьмую строчку (17).
Примера. «Леванте» одержал волевую победу над «Барселоной», забив трижды за семь минут