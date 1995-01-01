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    Вальверде: «В матче с «Леванте» нам не хватало структуры игры»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги встречи 12-го тура Примеры с «Леванте» (1:3).

    «Нам не удалось создать опасные моменты во втором тайме. «Барселоне» не хватало структуры игры. Наша игра была слишком нестабильной. В первом тайме, поведя 1:0, мы не думали о том, что все уже решено. Все закончилось так, как закончилось», – отметил Вальверде.

    • «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 22 очка.
    • «Леванте» благодаря победе поднялся на восьмую строчку (17).

    Примера. «Леванте» одержал волевую победу над «Барселоной», забив трижды за семь минут

    Источник: A Bola

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +457

      de bruyne 1 час назад

      Барса и этом году будет инижена при этом тренере

      1
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      Рейтинг: +83

      Barçist 1 час назад

      И кто должен создавать структуру игры?Какая структура игры будет при 4 одновременных нападающих(из них 2 молодых не играющих,один мечущийся по позициям не находя себя,а один сам называет себя полузащитником)?

      1
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      Рейтинг: +116

      DyadyaWel > Barçist 1 час назад

      Гризманн похоже до сих пор не в курсе что сменил клуб. Во что он играет остаётся загадкой. В атаке полный ноль, а в защите пользы тоже толковой нет - да и не для защиты его брали.

      2
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      Рейтинг: +102

      bolel58 2 часа назад

      Устали уже мы от такой унылой игры Барсы.

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