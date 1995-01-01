Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Примера. «Леванте» одержал волевую победу над «Барселоной», забив трижды за семь минут

    В матче 12-го тура Примеры «Леванте» обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Хозяева забили все три гола во второй тайме в период с 61-й по 68-ю минуты. Единственный мяч в составе каталонского клуба на счету Лионеля Месси.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Леванте – Барселона – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Месси, 38 (с пенальти); 1:1 – Кампанья, 61; 2:1 – Майорал, 63; 3:1 – Радоя, 68.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1811

      SarJr 12 минут назад

      но вальверде все равно уверен что все хорошо)
      корочи, пока дед - тренер а лучший защитник - гризманн, барса так и будет сливать и сливать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 18 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3518

      dinar7777dinar 29 минут назад

      Игры никакой . Нет просветов когда у руля бартомеу со своим физруком .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7347

      Skull_Boy 29 минут назад

      Вальверде на выход и со своим жалким футболом от обороны и схемой 4-4-2 обратно в Бильбао

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      petr69 29 минут назад

      Месси много сил с Вальядолидом потратил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1112

      овертайм 38 минут назад

      по красоте)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +754

      Alex Flash 39 минут назад

      бегали как на тренировке.отсюда и результат.Без труда можно только х выловить из пруда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +871

      Mister_Tomsk 43 минуты назад

      Динарка, ты где там?))))) суециднулся что ли?)))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3518

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 28 минут назад

      Смотрю как твой локо лажает от матча к матчу ))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3518

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 27 минут назад

      Или ты дрочишь на кристину с его ху ентусом который бегает по клубам где больше зп ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +871

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 8 минут назад

      у тебя походу на кристинку рот стоит открытым, а он тебе не сует, после карлика брезгует)) И ты каждого кто тебя критикует под Криша подписываешь) увы не угадал ты, я не дрочу на Криша, как ты на карлика)))))))) Сравнил Хер с пальцем, давай бюджеты барсы, локомотиву, и твой карлик будет захлебываться от зависти в плане результата) даунито))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3518

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 4 минуты назад

      Петух дальше спи с плакатом Кристины ведь ты в истерике петушара когда я хоть что то плохое скажу про твоего кумира короля левых пенальти.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74320
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru