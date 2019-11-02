Примера. «Леванте» одержал волевую победу над «Барселоной», забив трижды за семь минут

В матче 12-го тура Примеры «Леванте» обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Хозяева забили все три гола во второй тайме в период с 61-й по 68-ю минуты. Единственный мяч в составе каталонского клуба на счету Лионеля Месси.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Леванте – Барселона – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Месси, 38 (с пенальти); 1:1 – Кампанья, 61; 2:1 – Майорал, 63; 3:1 – Радоя, 68.

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