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  • Примера. «Леванте» одержал волевую победу над «Барселоной», забив трижды за семь минут

Примера. «Леванте» одержал волевую победу над «Барселоной», забив трижды за семь минут

2 ноября 2019, 19:52
28

В матче 12-го тура Примеры «Леванте» обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Хозяева забили все три гола во второй тайме в период с 61-й по 68-ю минуты. Единственный мяч в составе каталонского клуба на счету Лионеля Месси.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Леванте – Барселона – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Месси, 38 (с пенальти); 1:1 – Кампанья, 61; 2:1 – Майорал, 63; 3:1 – Радоя, 68.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Леванте Барселона
Комментарии (28)
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Mister_Tomsk
1572714132
Динарка, ты где там?))))) суециднулся что ли?)))))))))
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Alex Flash
1572714360
бегали как на тренировке.отсюда и результат.Без труда можно только х выловить из пруда
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овертайм
1572714387
по красоте)
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petr69
1572714960
Месси много сил с Вальядолидом потратил
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Skull_Boy
1572714964
Вальверде на выход и со своим жалким футболом от обороны и схемой 4-4-2 обратно в Бильбао
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dinar7777dinar
1572714977
Игры никакой . Нет просветов когда у руля бартомеу со своим физруком .
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lidiyatuzov
1572715631
Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Saracen Jr
1572715969
но вальверде все равно уверен что все хорошо) корочи, пока дед - тренер а лучший защитник - гризманн, барса так и будет сливать и сливать
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Санёк 17
1572719436

От сосАЛИ от бедалагов, динарка ты свои херселону следишь? не помогает твой хозяин,а Криш заработал лев пеналюга,обимел судью и VAR, ты от этого не о,ху ел,вот кто такой Криш, твой хозяин даже до левого пеналюгу не может достичь......,(*_*)
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DyadyaWel
1572720640
7 очков в шести играх на выезде, но у Вальверде всё под контролем...Ждём разгрома на выезде от Интера, может тогда появится шанс на перемены.
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