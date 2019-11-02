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Действующий чемпион «Зенит» – победитель первого круга сезона РПЛ

2 ноября 2019, 18:15
8

Проходит 15 тур РПЛ, последний в рамках первого круга. «Зенит» до своего матча в текущем игровом дне гарантировал себе первое место в таблице перед следующим туром.

Это случилось после ничьей «Локомотива» в Уфе (1:1). «Зенит» – действующий чемпион России, участник Лиги чемпионов.

  • В 19:00 по Москве «Зенит» начнет матч с ЦСКА.
  • На следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
  • В группе Лиги чемпионов «Зенит» идет вторым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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ZENIT*****
1572708082
Оле-оле-оле-оле!Наш Зенит,ПОБЕДИТ!
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lidiyatuzov
1572715702
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение!!!!!!!!!!! ---- http://ogo.gl/anticam
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Dizgen
1572719105
Кабинетный чемпион
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slavа0508
1572726023
А чемпион то назначенный,,,,,,,
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Кафель Безмозгов
1572728764
Достойно, честно и справедливо и заслуженно
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anatolich72
1572774645
ЛИПОВЫЙ
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