Действующий чемпион «Зенит» – победитель первого круга сезона РПЛ

Проходит 15 тур РПЛ, последний в рамках первого круга. «Зенит» до своего матча в текущем игровом дне гарантировал себе первое место в таблице перед следующим туром.

Это случилось после ничьей «Локомотива» в Уфе (1:1). «Зенит» – действующий чемпион России, участник Лиги чемпионов.