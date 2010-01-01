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    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Действующий чемпион «Зенит» – победитель первого круга сезона РПЛ

    Проходит 15 тур РПЛ, последний в рамках первого круга. «Зенит» до своего матча в текущем игровом дне гарантировал себе первое место в таблице перед следующим туром.

    Это случилось после ничьей «Локомотива» в Уфе (1:1). «Зенит» – действующий чемпион России, участник Лиги чемпионов.

    • В 19:00 по Москве «Зенит» начнет матч с ЦСКА.
    • На следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
    • В группе Лиги чемпионов «Зенит» идет вторым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 17 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение!!!!!!!!!!! ---- http://ogo.gl/anticam

      0
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      Рейтинг: +63

      zloy71 1 час назад

      Поздравления Зениту!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      ZENIT***** 2 часа назад

      Оле-оле-оле-оле!Наш Зенит,ПОБЕДИТ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3310

      Каратель > ZENIT***** 1 час назад

      лифтёры сегодня на матч бухими выйдут?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +333

      ZENIT***** > Каратель 1 час назад

      Что ты имел ввиду?

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