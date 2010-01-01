Действующий чемпион «Зенит» – победитель первого круга сезона РПЛ

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение!!!!!!!!!!! ---- http://ogo.gl/anticam
Проходит 15 тур РПЛ, последний в рамках первого круга. «Зенит» до своего матча в текущем игровом дне гарантировал себе первое место в таблице перед следующим туром.
Это случилось после ничьей «Локомотива» в Уфе (1:1). «Зенит» – действующий чемпион России, участник Лиги чемпионов.
- В 19:00 по Москве «Зенит» начнет матч с ЦСКА.
- На следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
- В группе Лиги чемпионов «Зенит» идет вторым.