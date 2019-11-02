Орлов: «Люди, близкие к «Динамо», говорят: Новиков – бюджетное назначение. У него средняя зарплата, на тренере экономят»

Журналист Геннадий Орлов раскрыл мотивацию «Динамо» при назначении и.о. главного тренера Кирилла Новикова. Специалист также значится главным тренером молодежного состава.

«Я разговаривал с людьми, близкими к «Динамо». Они говорят: Новиков – бюджетное назначение. У него не контракт, а зарплата средняя. Пока на тренере экономят. Ищут кого-то другого», – информирует Орлов.