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  • Орлов: «Люди, близкие к «Динамо», говорят: Новиков – бюджетное назначение. У него средняя зарплата, на тренере экономят»

Орлов: «Люди, близкие к «Динамо», говорят: Новиков – бюджетное назначение. У него средняя зарплата, на тренере экономят»

2 ноября 2019, 17:40
9

Журналист Геннадий Орлов раскрыл мотивацию «Динамо» при назначении и.о. главного тренера Кирилла Новикова. Специалист также значится главным тренером молодежного состава.

«Я разговаривал с людьми, близкими к «Динамо». Они говорят: Новиков – бюджетное назначение. У него не контракт, а зарплата средняя. Пока на тренере экономят. Ищут кого-то другого», – информирует Орлов.

  • При Новикове основная команда «Динамо» еще ни разу не проиграла.
  • Москвичи в таблице идут в зоне переходных встреч.
  • В качестве игрока Новиков провел на уровне чемпионата России 26 матчей.

Источник: YouTube-канал Sport24ru
Россия. Премьер-лига Динамо Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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mihail200606
1572708969
Ну хоть на ком то экономят.. Самый наверное неэффективный клуб РПЛ..
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Рубинище
1572709619
Нашли на ком экономить. скупой платит дважды.
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Olymp2
1572713857
Пока не нашли с кем бабки распи илить
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Olymp2
1572714076
Опять генка водочки принял! Наш человек!!!!
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lidiyatuzov
1572715717
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe --------- https://bit.vodka/M8Kc
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paracetamol
1572718333
Скупердяи!
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Агасфер
1572723062
Не у всех же есть газовая труба диаметром 90...
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FanatSerj
1572725325
А Гена прям в каждую дырку затычка, продолжай жужать про зенит. Тут с этой кормушки тебе все равно ничего не перепадет.
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