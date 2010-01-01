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    Орлов: «Люди, близкие к «Динамо», говорят: Новиков – бюджетное назначение. У него средняя зарплата, на тренере экономят»

    Журналист Геннадий Орлов раскрыл мотивацию «Динамо» при назначении и.о. главного тренера Кирилла Новикова. Специалист также значится главным тренером молодежного состава.

    «Я разговаривал с людьми, близкими к «Динамо». Они говорят: Новиков – бюджетное назначение. У него не контракт, а зарплата средняя. Пока на тренере экономят. Ищут кого-то другого», – информирует Орлов.

    • При Новикове основная команда «Динамо» еще ни разу не проиграла.
    • Москвичи в таблице идут в зоне переходных встреч.
    • В качестве игрока Новиков провел на уровне чемпионата России 26 матчей.

    Источник: YouTube-канал Sport24ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 15 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe --------- https://bit.vodka/M8Kc

      0
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      Рейтинг: +253

      Olymp2 43 минуты назад

      Опять генка водочки принял! Наш человек!!!!

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      Рейтинг: +253

      Olymp2 46 минут назад

      Пока не нашли с кем бабки распи
      илить

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      Рейтинг: +3167

      Рубинище 1 час назад

      Нашли на ком экономить. скупой платит дважды.

      0
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      Рейтинг: +6060

      mihail200606 2 часа назад

      Ну хоть на ком то экономят.. Самый наверное неэффективный клуб РПЛ..

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