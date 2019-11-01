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    Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату объявления состава национальной команды на ноябрьские матчи отбора Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

    «Мы сделаем это во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идет процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков. Как всегда, внимательно наблюдаем за кандидатами в сборную», – сказал Черчесов.

    • 16 ноября Россия сыграет с Бельгией, а 19 ноября – с Сан-Марино.
    • Команда Черчесова досрочно завоевала путевку на Евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +534

      Давид59 1 час назад

      Интересно, у Саламыча хватит ума с Сан-Марино кого-нибудь ещё проверить? Например в центр защиты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      Из Твери Леха 1 час назад

      Саламыч побережет Дзюбу и Бельгию заодно, чтоб он смог пента-трик Сан-Марино оформить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1864

      Борат 2 часа назад

      Сраптачи есть на ветке?
      Тадеска ваще красава оформил двухматчевую выигрышную серию! Боже сраптак храни!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1045

      Stavropolets 3 часа назад

      Какой бы не был состав, главное удачи и хорошей игры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      alarm 4 часа назад

      москва без мяса, а сборная без хряков!

      2
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      Рейтинг: +7309

      silver29 4 часа назад

      Самое время Максименко в рамке проверить, пора парня подтягивать к серьезным играм.

      0
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      Рейтинг: +7325

      Skull_Boy 4 часа назад

      Усатый Погребняка не забудь вызвать и Лопырева с двумя братьями-поленьями из Локо

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      Рейтинг: +548

      playsh 4 часа назад

      Бог в помощь.

      0
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      Рейтинг: +14639

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Ждём послания Космоса.

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