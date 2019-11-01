Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату объявления состава национальной команды на ноябрьские матчи отбора Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

«Мы сделаем это во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идет процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков. Как всегда, внимательно наблюдаем за кандидатами в сборную», – сказал Черчесов.