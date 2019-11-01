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  • Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

1 ноября 2019, 12:54
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату объявления состава национальной команды на ноябрьские матчи отбора Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

«Мы сделаем это во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идет процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков. Как всегда, внимательно наблюдаем за кандидатами в сборную», – сказал Черчесов.

  • 16 ноября Россия сыграет с Бельгией, а 19 ноября – с Сан-Марино.
  • Команда Черчесова досрочно завоевала путевку на Евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1572602552
Ждём послания Космоса.
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Plyash
1572604425
Бог в помощь.
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Skull_Boy
1572604809
Усатый Погребняка не забудь вызвать и Лопырева с двумя братьями-поленьями из Локо
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Stavropolets
1572609566
Какой бы не был состав, главное удачи и хорошей игры.
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Из Твери Леха
1572615183
Саламыч побережет Дзюбу и Бельгию заодно, чтоб он смог пента-трик Сан-Марино оформить?
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Давид59
1572615400
Интересно, у Саламыча хватит ума с Сан-Марино кого-нибудь ещё проверить? Например в центр защиты
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Serjoga
1572630608
Если Гелерме будет в воротах, то от Бельгии трешку отхватят! Мое мнение, но оно никого не интересует, то в воротах должен стоять Джанаев! Он в хорошей форме! И кураж "поймал"! Все остальное......
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