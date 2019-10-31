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    Месси вызван в сборную Аргентины впервые после трехмесячной дисквалификации

    Сборная Аргентины объявила заявку на ноябрьские товарищеские матчи с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября).

    В список попал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который ранее отбывал трехмесячную дисквалификацию из-за оскорблений в адрес чиновников КОНМЕБОЛ. Полностью заявка выглядит следующим образом:

    Агустин Маркезин («Порту»), Хуан Муссо («Удинезе»), Эмилиано Мартинес («Арсенал»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Ренцо Саравия («Порту»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Герман Пеццелья (Фиорентина»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Николас Тальяфико («Аякс»), Неуэн Перес («Фамаликан»), Гуидо Родригес («Америка»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Николас Домингес («Велес»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Маркос Акунья («Спортинг»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Лукас Окампос («Севилья»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Штутгарт»), Лукас Аларио («Байер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).

    Источник: твиттер сборной Аргентины

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    31.10.2019 20:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +592

      Санёк 17 4 часа назад

      Лео есть или нет,нет его в сборной как Месси...

      1
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      Рейтинг: +2474

      АртурZaСМ 4 часа назад

      Дааа, обмельчала совсем Сборная Аргентины игроков из именитых клубов всего пара-тройка большинство из клубов Америки, а еще лет десять назад они могли запросто набрать 2-3 равноценных сборных. Такие игроки как Пасторе на пике своей карьеры даже не вызывались.

      0
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      Рейтинг: +540

      playsh 4 часа назад

      Удачи, Лео.

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