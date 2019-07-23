TyC Sports: Месси дисквалифицирован на один матч за эпизод с Меделем

типа МЫ месси отстранили чтоб остолльным не повадно было (что бы не ******* лишнего)
КОНМЕБОЛ приняла решение дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси за удаление в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).
Срок наказания составит один матч. Также предусмотрен штраф в размере 1500 долларов.
Ранее Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси.
- Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки-2019 и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
- Футболиста удалили в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1). Он считает, что это произошло из-за его высказываний о судьях после полуфинального матча с Бразилией.