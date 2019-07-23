TyC Sports: Месси дисквалифицирован на один матч за эпизод с Меделем

КОНМЕБОЛ приняла решение дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси за удаление в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).

Срок наказания составит один матч. Также предусмотрен штраф в размере 1500 долларов.

Ранее Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси.