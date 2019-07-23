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    TyC Sports: Месси дисквалифицирован на один матч за эпизод с Меделем

    КОНМЕБОЛ приняла решение дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси за удаление в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).

    Срок наказания составит один матч. Также предусмотрен штраф в размере 1500 долларов.

    Ранее Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси.

    • Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки-2019 и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
    • Футболиста удалили в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1). Он считает, что это произошло из-за его высказываний о судьях после полуфинального матча с Бразилией.

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      temagambit 21 минуту назад

      типа МЫ месси отстранили чтоб остолльным не повадно было (что бы не ******* лишнего)

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      Рейтинг: +10

      temagambit 22 минуты назад

      че за бред!!!! ну удоление еще ладно во время матча.. нахера в чем смысл и посыл дисквалифицировать за собственное мнение. Мне кажется только больший негатив к себе подняли


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      Рейтинг: +42

      Not angry fan 1 час назад

      Ну, всё как обычно. Всегда тот прав, у кого больше прав. Удалили ни за что, ещё и дисквальнули, чтобы не чирикал много. Как это будет, культурно выражаясь, нехорошие люди, короче.

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