Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси

Федерация футбола Аргентины оспорило удаление Лионеля Месси на его удаление в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).

Организация отправит запрос в КОНМЕБОЛ от лица футболиста относительно его обвинений организации в коррупции. О содержании – неизвестно.