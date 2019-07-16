Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси

Федерация футбола Аргентины оспорило удаление Лионеля Месси на его удаление в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).
Организация отправит запрос в КОНМЕБОЛ от лица футболиста относительно его обвинений организации в коррупции. О содержании – неизвестно.
- Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки-2019 и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
- Футболиста удалили в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1). Он считает, что это произошло из-за его высказываний о судьях после полуфинального матча с Бразилией.
- Если организация дисквалифицирует Месси, то он пропустит Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022.