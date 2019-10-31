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  • Агент Крала: «За Алексом следят клубы из Англии и других стран. Он счастлив в «Спартаке»

Агент Крала: «За Алексом следят клубы из Англии и других стран. Он счастлив в «Спартаке»

31 октября 2019, 18:07
4

Кароль Кисел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал информацию о внимании к игроку со стороны английских клубов.

«Это не секрет, поэтому нет смысла отрицать это. За Кралом следят не только английские клубы , но и команды из других стран.

Сейчас он счастлив в клубе. Мы считаем, что это верный шаг в его карьере», – сказал Кисел.

  • В этом сезоне Крал провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом

Источник: iSport.cz
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Эвертон Крал Алекс
Комментарии (4)
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0chevidno
1572534536
Значит не зря его Цорн брал за 12. Продадут дорого если будет хорошо играть
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Давид59
1572535162
Предложат хорошие деньги в АПЛ - будет счастлив в АПЛ, в бундеслиге - будет счастлив в бундеслиге и т.д. Да и Китае тоже можно быть счастливым. Мы это "счастье" с Халком и Витселем проходили
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vka1970
1572536325
Теперь бы этот интерес хорошо бы подтвердить классной игрой.Тогда и ценник вырастет и клуб интересующийся им, сделает выгодное предложение. Дерзай Алекс.
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DOCTOR PENALTY
1572548721
Началась предпродажная подготовка.
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