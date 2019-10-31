Агент Крала: «За Алексом следят клубы из Англии и других стран. Он счастлив в «Спартаке»

Кароль Кисел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал информацию о внимании к игроку со стороны английских клубов.

«Это не секрет, поэтому нет смысла отрицать это. За Кралом следят не только английские клубы , но и команды из других стран.

Сейчас он счастлив в клубе. Мы считаем, что это верный шаг в его карьере», – сказал Кисел.

В этом сезоне Крал провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.

Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом