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    Агент Крала: «За Алексом следят клубы из Англии и других стран. Он счастлив в «Спартаке»

    Кароль Кисел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал информацию о внимании к игроку со стороны английских клубов.

    «Это не секрет, поэтому нет смысла отрицать это. За Кралом следят не только английские клубы , но и команды из других стран.

    Сейчас он счастлив в клубе. Мы считаем, что это верный шаг в его карьере», – сказал Кисел.

    • В этом сезоне Крал провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

    Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом

    Источник: iSport.cz

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    31.10.2019 18:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Началась предпродажная подготовка.

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      Рейтинг: +9426

      vka1970 7 часов назад

      Теперь бы этот интерес хорошо бы подтвердить классной игрой.Тогда и ценник вырастет и клуб интересующийся им, сделает выгодное предложение.
      Дерзай Алекс.

      0
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      Рейтинг: +1527

      Alekxei Z. 7 часов назад

      Какой короткий путь к Счастью.
      Если серьёзно , то футбол это бизнес. Если предложат, условно, две цены, то Спартак сам его упакует и привезёт куда надо.

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      Рейтинг: +531

      Давид59 7 часов назад

      Предложат хорошие деньги в АПЛ - будет счастлив в АПЛ, в бундеслиге - будет счастлив в бундеслиге и т.д. Да и Китае тоже можно быть счастливым. Мы это "счастье" с Халком и Витселем проходили

      1
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      Рейтинг: +74

      0chevidno 7 часов назад

      Значит не зря его Цорн брал за 12. Продадут дорого если будет хорошо играть

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