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    Кубок России. «Шинник» в серии пенальти переиграл «Нижний Новгород» и стал четвертьфиналистом турнира

    В матче 1/8 финала Кубка России «Нижний Новгород» дома проиграл «Шиннику».

    Ярославская команда к перерыву вела в два гола, однако во втором тайме хозяева поля отыгрались, несмотря на удаление на 65-й минуте.

    Победителя пары пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Шинника».

    Кубок России. 1/8 финала

    Нижний Новгород – Шинник (Ярославль) – 2:2 (0:2), по пенальти – 0:3

    Голы: 0:1 – Самойлов, 32; 0:2 – Эктов, 35; 1:2 – Хозин, 61; 2:2 – Хозин, 90.

    «Нижний Новгород»: Анисимов, Гаджибеков, Хозин, Федорив (Морозов, 105), Сапета (Комолов, 46), Темников, Палиенко, Игнатович, Чудин, Салугин (Сагитов, 62), Ставпец (Сергеев, 75).

    «Шинник»: Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Бакаев, Самойлов (Олейников, 111), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).

    Предупреждения: Федорив, 8; Темников, 50; Игнатович, 56 – Визнович, 20; Щербаков, 54; Бакаев, 114.

    Удаление: Игнатович, 65 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    30.10.2019 21:44
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