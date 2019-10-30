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  • Кубок России. «Шинник» в серии пенальти переиграл «Нижний Новгород» и стал четвертьфиналистом турнира

Кубок России. «Шинник» в серии пенальти переиграл «Нижний Новгород» и стал четвертьфиналистом турнира

30 октября 2019, 21:44

В матче 1/8 финала Кубка России «Нижний Новгород» дома проиграл «Шиннику».

Ярославская команда к перерыву вела в два гола, однако во втором тайме хозяева поля отыгрались, несмотря на удаление на 65-й минуте.

Победителя пары пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Шинника».

Кубок России. 1/8 финала

Нижний Новгород – Шинник (Ярославль) – 2:2 (0:2), по пенальти – 0:3

Голы: 0:1 – Самойлов, 32; 0:2 – Эктов, 35; 1:2 – Хозин, 61; 2:2 – Хозин, 90.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гаджибеков, Хозин, Федорив (Морозов, 105), Сапета (Комолов, 46), Темников, Палиенко, Игнатович, Чудин, Салугин (Сагитов, 62), Ставпец (Сергеев, 75).

«Шинник»: Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Бакаев, Самойлов (Олейников, 111), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).

Предупреждения: Федорив, 8; Темников, 50; Игнатович, 56 – Визнович, 20; Щербаков, 54; Бакаев, 114.

Удаление: Игнатович, 65 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нижний Новгород Шинник
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