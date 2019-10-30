Агент Чернова: «Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов»

Уникальный игрок. Сыграл 2 матча за сборную, при этом не сыграв на тот момент ни одного матча во взрослом футболе. Больше он ничем не запомнился. Даже, вернувшись в сильно обновлённый ЦСКА, он не прижился. Надеюсь, его не купят. Чернов из Ростова получше будет. Против Локо феерил так, что весь мир про него узнал.
Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.
«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», – сказал Шпинев.
- В июле ЦСКА продал Чернова в «Крылья Советов» за 500 тысяч евро.
- В этом сезоне РПЛ защитник провел 11 матчей, результативными действиями не отметился.
- Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за первую команду сентябре 2014 года.