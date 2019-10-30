Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Чернова: «Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов»

Агент Чернова: «Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов»

30 октября 2019, 14:40
2

Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», – сказал Шпинев.

  • В июле ЦСКА продал Чернова в «Крылья Советов» за 500 тысяч евро.
  • В этом сезоне РПЛ защитник провел 11 матчей, результативными действиями не отметился.
  • Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за первую команду сентябре 2014 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Чернов Никита
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1572439835
Такая корова нужна самому (с).
Ответить
Черкизовский Кот
1572460136
Уникальный игрок. Сыграл 2 матча за сборную, при этом не сыграв на тот момент ни одного матча во взрослом футболе. Больше он ничем не запомнился. Даже, вернувшись в сильно обновлённый ЦСКА, он не прижился. Надеюсь, его не купят. Чернов из Ростова получше будет. Против Локо феерил так, что весь мир про него узнал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+