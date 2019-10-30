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    Агент Чернова: «Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов»

    Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

    «Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», – сказал Шпинев.

    • В июле ЦСКА продал Чернова в «Крылья Советов» за 500 тысяч евро.
    • В этом сезоне РПЛ защитник провел 11 матчей, результативными действиями не отметился.
    • Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за первую команду сентябре 2014 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.10.2019 14:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2146

      Черкизовский Кот 4 часа назад

      Уникальный игрок. Сыграл 2 матча за сборную, при этом не сыграв на тот момент ни одного матча во взрослом футболе. Больше он ничем не запомнился. Даже, вернувшись в сильно обновлённый ЦСКА, он не прижился. Надеюсь, его не купят. Чернов из Ростова получше будет. Против Локо феерил так, что весь мир про него узнал.

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      Рейтинг: +243

      АКМ-74У 10 часов назад

      Такая корова нужна самому (с).

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