Агент Чернова: «Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов»

Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.
«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», – сказал Шпинев.
- В июле ЦСКА продал Чернова в «Крылья Советов» за 500 тысяч евро.
- В этом сезоне РПЛ защитник провел 11 матчей, результативными действиями не отметился.
- Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за первую команду сентябре 2014 года.
Источник: «Чемпионат»