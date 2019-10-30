Агент Чернова: «Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов»

Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита – игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», – сказал Шпинев.