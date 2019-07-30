ЦСКА продал Чернова в «Крылья Советов» за 500 тысяч

Не знаю, к чему разговоры про трансферную политику Спартака. И Гинер, и Федун кого-то продают, а кого-то покупают. Да, Гинер покупает классного игрока, а Федун берет неизвестных игроков. Да, Гинер продает игроков глубокого запаса, а Федун расстается в игроками основы. Но в остальном же ситуация один в один.
Защитник Никита Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов». О трансфере объявили сегодня.
По информации «Чемпионата», стоимость трансфера составила 500 тысяч евро. По данным источника, контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года.
- Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за первую команду сентябре 2014 года.
- Игрок провeл 20 матчей за столичный клуб. Уходил в аренду в «Енисей» и «Урал».