ЦСКА продал Чернова в «Крылья Советов» за 500 тысяч

Защитник Никита Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов». О трансфере объявили сегодня.

По информации «Чемпионата», стоимость трансфера составила 500 тысяч евро. По данным источника, контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года.