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    ЦСКА продал Чернова в «Крылья Советов» за 500 тысяч

    Защитник Никита Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов». О трансфере объявили сегодня.

    По информации «Чемпионата», стоимость трансфера составила 500 тысяч евро. По данным источника, контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за первую команду сентябре 2014 года.
    • Игрок провeл 20 матчей за столичный клуб. Уходил в аренду в «Енисей» и «Урал».

    Источник: «Чемпионат»

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    30.07.2019 22:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11039

      bset 13 минут назад

      Не знаю, к чему разговоры про трансферную политику Спартака. И Гинер, и Федун кого-то продают, а кого-то покупают. Да, Гинер покупает классного игрока, а Федун берет неизвестных игроков. Да, Гинер продает игроков глубокого запаса, а Федун расстается в игроками основы. Но в остальном же ситуация один в один.

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