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    TMW: Защитник «Севильи» Арана может перейти в ЦСКА

    Защитник «Севильи» Гильерме Арана может перейти в ЦСКА.

    По информации источника, 22-летний бразилец не получает достаточной игровой практики в «Аталанте», которой игрок был отдан в аренду в августе этого года. Уточняется, что ЦСКА проявляет интерес к Аране и попытается заполучить его зимой.

    • В этом сезоне Серии А Арана провел 16 минут на поле в трех матчах.
    • Всего за три сезона в европейском футболе бразилец провел 150 минут игрового времени.

    Источник: TMW

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    29.10.2019 21:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 1 час назад

      Тоже списанный - переписанный.

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      Рейтинг: +8764

      DeStar 8 часов назад

      Ага , кто-то слышит " защитник Севильи" - О круто!
      А кто-то читает , что парень в европе пока отыграл 150 минут в своей карьере)) т.е 2.5 часа, нормально так -профи прямо)

      0
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      Рейтинг: +2551

      InterMilLano1908 > DeStar 4 часа назад

      Бекао 180 минут в команде аутсайдера Бразилии сыграл и ничего сейчас лучший в Удинезе, вот с Шарлией лоханулись видимо покупая из чемпионатов Хорватии, Словении нереально щас привезти хорошего футболиста вот ЦСКА ищет изгоев из топ чемпионатов

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      Рейтинг: +598

      FENIX-SL 9 часов назад

      это все супер
      но где новости про уселение линии атаки
      это же стыдоба..с реализацией неслыханные трудности

      1
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      Рейтинг: +10080

      vladimir-7 > FENIX-SL 27 минут назад

      А зачем сообщать в СМИ о поиске и переговорах об игроках,
      когда договорятся и согласуют (подпишут) контракт, тогда и
      сообщат в печати, тем самым исключат возможное пере-
      манивание игроков другими клубами при переговорах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4201

      Lester84 11 часов назад

      Писец. За 5 лет ни одного нормального нападающего не смогли купить, зато защитников скоро можно будет солить. И главное, сколько защитников не берем - один хрен защита дырявая.

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      Рейтинг: +5294

      Агасфер 12 часов назад

      Скоро ГОнчар сможет представить публике новую схему,изобретённую им лично :Игра в 6 защитников с четырьмя центральными.И все-атакующие.

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