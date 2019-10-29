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TMW: Защитник «Севильи» Арана может перейти в ЦСКА

29 октября 2019, 21:29
8

Защитник «Севильи» Гильерме Арана может перейти в ЦСКА.

По информации источника, 22-летний бразилец не получает достаточной игровой практики в «Аталанте», которой игрок был отдан в аренду в августе этого года. Уточняется, что ЦСКА проявляет интерес к Аране и попытается заполучить его зимой.

  • В этом сезоне Серии А Арана провел 16 минут на поле в трех матчах.
  • Всего за три сезона в европейском футболе бразилец провел 150 минут игрового времени.

Источник: TMW

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Аталанта Севилья Арана Гильерме
Комментарии (8)
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Агасфер
1572376220
Скоро ГОнчар сможет представить публике новую схему,изобретённую им лично :Игра в 6 защитников с четырьмя центральными.И все-атакующие.
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Lester84
1572377077
Писец. За 5 лет ни одного нормального нападающего не смогли купить, зато защитников скоро можно будет солить. И главное, сколько защитников не берем - один хрен защита дырявая.
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DeStar
1572390485
Ага , кто-то слышит " защитник Севильи" - О круто! А кто-то читает , что парень в европе пока отыграл 150 минут в своей карьере)) т.е 2.5 часа, нормально так -профи прямо)
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paracetamol
1572414819
Тоже списанный - переписанный.
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Фан666
1572425493
Это же конченый отброс
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JTherry
1572426171
здесь мусолят слухи про сворованные бутсы с базы цска)) а тут вдруг Арану собираются арендовать... и в чем он играть будет?
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