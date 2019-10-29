TMW: Защитник «Севильи» Арана может перейти в ЦСКА

Защитник «Севильи» Гильерме Арана может перейти в ЦСКА.
По информации источника, 22-летний бразилец не получает достаточной игровой практики в «Аталанте», которой игрок был отдан в аренду в августе этого года. Уточняется, что ЦСКА проявляет интерес к Аране и попытается заполучить его зимой.
- В этом сезоне Серии А Арана провел 16 минут на поле в трех матчах.
- Всего за три сезона в европейском футболе бразилец провел 150 минут игрового времени.
Источник: TMW
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