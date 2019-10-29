TMW: Защитник «Севильи» Арана может перейти в ЦСКА

Защитник «Севильи» Гильерме Арана может перейти в ЦСКА.

По информации источника, 22-летний бразилец не получает достаточной игровой практики в «Аталанте», которой игрок был отдан в аренду в августе этого года. Уточняется, что ЦСКА проявляет интерес к Аране и попытается заполучить его зимой.