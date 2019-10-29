Семак – лучший тренер РПЛ в октябре

Пресс-служба РПЛ назвала имя лучшего тренера турнира по итогам октября.

Этого звания удостоился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Помимо него на награду претендовали Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).

Победителя совместно определяли болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

В октябре «Зенит» под руководством Семака одержал три победы в трех матчах чемпионата – с «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).