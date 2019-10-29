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Семак – лучший тренер РПЛ в октябре

29 октября 2019, 10:37
19

Пресс-служба РПЛ назвала имя лучшего тренера турнира по итогам октября.

Этого звания удостоился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Помимо него на награду претендовали Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).

Победителя совместно определяли болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

В октябре «Зенит» под руководством Семака одержал три победы в трех матчах чемпионата – с «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
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Decorhome
1572338104
Думаю Карпин
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nik55
1572338729
пусть он Тамбов подымит в 5 -----тогда я соглашусь
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Spartak Piter
1572342584
Миллер же?))
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Nesterenko
1572342587
А что не Тедеско? От него же там весь Спартак кайфует, в частности Джикия)) А если серьезно, то это получил бы Семин, если бы не проигрыш Спартаку.
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slavа0508
1572344757
Трудно определить,,,вроде и Зенит этот месяц прошёл лучше других,,,,а с другой стороны состав у Питера на голову сильней других,,,,,пускай будет Семак,,,,,
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numanshershnev
1572352315
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