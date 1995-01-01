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    Семак – лучший тренер РПЛ в октябре

    Пресс-служба РПЛ назвала имя лучшего тренера турнира по итогам октября.

    Этого звания удостоился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    Помимо него на награду претендовали Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).

    Победителя совместно определяли болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

    В октябре «Зенит» под руководством Семака одержал три победы в трех матчах чемпионата – с «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии15
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      Рейтинг: +12808

      slavutiq70 1 час назад

      Трудно определить,,,вроде и Зенит этот месяц прошёл лучше других,,,,а с другой стороны состав у Питера на голову сильней других,,,,,пускай будет Семак,,,,,

      1
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      Рейтинг: +2465

      Nesterenko 2 часа назад

      А что не Тедеско? От него же там весь Спартак кайфует, в частности Джикия))
      А если серьезно, то это получил бы Семин, если бы не проигрыш Спартаку.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20716

      oyabun > Nesterenko 17 минут назад

      Мы конечно рады за победу, но с одной игры впадать в эйфорию глупо.

      0
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      Рейтинг: +492

      Spartak Piter 2 часа назад

      Миллер же?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3655

      nik55 3 часа назад

      пусть он Тамбов подымит в 5 -----тогда я соглашусь

      1
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      Рейтинг: +500

      Давид59 > nik55 2 часа назад

      Он Уфу в лигу Европы выводил

      2
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      Рейтинг: +886

      Decorhome 3 часа назад

      Думаю Карпин

      0
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      Рейтинг: +1248

      Фанат Рубина 3 часа назад

      ПОЗОР!!!! НЕ ЛЕГЕТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. с деньгами газпрома и составом который они на покупали даже бомж любой с вокзала справится и сделает чемпионом

      0
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      Рейтинг: +500

      Давид59 > Фанат Рубина 3 часа назад

      Деньги не всегда решают. Посмотри сколько лет Зенит не мог чемпионат выиграть. А Манчини как бултыхался? Так что Семак по делу

      3
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      Рейтинг: -21968

      пьяныйхоровод > Фанат Рубина 3 часа назад

      Говна в тебе немерянно , просто сверхмеры . Неудивительно , что оно из тебя фонтанирует постоянно .

      4
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      Рейтинг: +528

      KPCCSPB > Фанат Рубина 3 часа назад

      Ахахаха, сколько там в Рубин бухнули пару лет назад?

      1
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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr > KPCCSPB 2 часа назад

      Ага, так буХнули, что до сих пор не могут найти.

      0
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      Рейтинг: +528

      KPCCSPB > ilichkadr 1 час назад

      Да там за год около 100 лямов всадили на негритят всяких, и толку то

      -1
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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr > KPCCSPB 56 минут назад

      Это то, что дошло до СМИ, а что осталось за кадром,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1884

      ухоженный крокодил 4 часа назад

      Все по делу.

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