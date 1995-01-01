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    «РБ»: «Тамбов» не смог договориться с известными тренерами из-за нестабильной финансовой ситуации. Клуб предлагал им 5 тысяч в месяц

    Названа причина, почему «Тамбов» после увольнения Александра Григоряна с поста главного тренера не назначил на его место известного специалиста.

    «Клуб предлагал соискателям должности главного тренера заработную плату в размере 5 тысяч долларов в месяц», – пишет «Рейтинг букмекеров».

    От такого предложения отказались экс-тренеры «Анжи» Магомед Адиев и Рашид Рахимов, тренировавший «Ахмат» и «Локомотив», а также несколько других кандидатов. Также специалистов смутило отсутствие конкретных командных задач.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      fhnv 12 минут назад

      не такие уж и известные ,что бы больше 5 тыс долларов предлогать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Давид59 43 минуты назад

      Есть кто из Тамбова? Сколько тысяч зелёных у Вас зарплата?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Давид59 51 минуту назад

      5 тысяч зелёных? Мало что ли? В стране больше половины населения ниже уровня бедности

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      fhnv > Давид59 12 минут назад

      ты один из них?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      АКМ-74У 1 час назад

      Ну, про "отсутствие конкретных командных задач" они загнули, задача у новичка РПЛ может быть только одна, - остаться!

      2
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