«РБ»: «Тамбов» не смог договориться с известными тренерами из-за нестабильной финансовой ситуации. Клуб предлагал им 5 тысяч в месяц

Названа причина, почему «Тамбов» после увольнения Александра Григоряна с поста главного тренера не назначил на его место известного специалиста.

«Клуб предлагал соискателям должности главного тренера заработную плату в размере 5 тысяч долларов в месяц», – пишет «Рейтинг букмекеров».

От такого предложения отказались экс-тренеры «Анжи» Магомед Адиев и Рашид Рахимов, тренировавший «Ахмат» и «Локомотив», а также несколько других кандидатов. Также специалистов смутило отсутствие конкретных командных задач.