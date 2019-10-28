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  • «РБ»: «Тамбов» не смог договориться с известными тренерами из-за нестабильной финансовой ситуации. Клуб предлагал им 5 тысяч в месяц

«РБ»: «Тамбов» не смог договориться с известными тренерами из-за нестабильной финансовой ситуации. Клуб предлагал им 5 тысяч в месяц

28 октября 2019, 12:54
7

Названа причина, почему «Тамбов» после увольнения Александра Григоряна с поста главного тренера не назначил на его место известного специалиста.

«Клуб предлагал соискателям должности главного тренера заработную плату в размере 5 тысяч долларов в месяц», – пишет «Рейтинг букмекеров».

От такого предложения отказались экс-тренеры «Анжи» Магомед Адиев и Рашид Рахимов, тренировавший «Ахмат» и «Локомотив», а также несколько других кандидатов. Также специалистов смутило отсутствие конкретных командных задач.

Источник: «Рейтинг букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Рубин Тамбов Рахимов Рашид Григорян Александр Адиев Магомед Первушин Сергей
Комментарии (7)
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АКС-74У
1572260016
Ну, про "отсутствие конкретных командных задач" они загнули, задача у новичка РПЛ может быть только одна, - остаться!
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Давид59
1572261897
5 тысяч зелёных? Мало что ли? В стране больше половины населения ниже уровня бедности
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Давид59
1572262369
Есть кто из Тамбова? Сколько тысяч зелёных у Вас зарплата?
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fhnv
1572264212
не такие уж и известные ,что бы больше 5 тыс долларов предлогать
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cska-62
1572265534
А на хрена козе баян? Если сразу выстрелили?!
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paracetamol
1572289688
Неплохая сумма, кстати. А помойные тренеришки совсем зажрались!
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