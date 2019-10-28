«РБ»: «Тамбов» не смог договориться с известными тренерами из-за нестабильной финансовой ситуации. Клуб предлагал им 5 тысяч в месяц

Названа причина, почему «Тамбов» после увольнения Александра Григоряна с поста главного тренера не назначил на его место известного специалиста.
«Клуб предлагал соискателям должности главного тренера заработную плату в размере 5 тысяч долларов в месяц», – пишет «Рейтинг букмекеров».
От такого предложения отказались экс-тренеры «Анжи» Магомед Адиев и Рашид Рахимов, тренировавший «Ахмат» и «Локомотив», а также несколько других кандидатов. Также специалистов смутило отсутствие конкретных командных задач.
- Григорян покинул свой пост 19 октября.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» стал Сергей Первушин.
- Вместе с Первушиным в тренерском штабе продолжили работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.
Источник: «Рейтинг букмекеров»
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