«Балтика» купила панамского защитника

Защитник Эдуардо Андресон остается в «Балтике». Его выкупили по окончании срока аренды.
«Между футбольными клубами «Балтика» и «Альянса» достигнута договорeнность о выкупе центрального защитника Эдуардо Андерсона!
Панамский футболист подписал контракт с Балтийцами до 30 июня 2030.
Поздравляем Эдуардо! Ты сделал правильный выбор», – написали калининградцы.
- Эду переехал в Калининград в феврале 2026 года. С того момента провeл за клуб семь матчей, а дебют у него состоялся в матче против ЦСКА в 21-м туре РПЛ.
- Андерсон начал профессиональную карьеру в сентябре 2018-го в составе родной «Альянсы», а в 2022 году помог «попугайчикам» выиграть золото национального чемпионата! В начале 2023-го футболист на правах аренды переехал в коста-риканский «Сан-Карлос», а спустя год – в «Депортиво Саприсса», с которым стал чемпионом коста-риканской Клаусуры-2024.
- За сборную Панамы Эдуардо принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ-2023 и Кубке Америки-2024.
Источник: телеграм-канал «Балтики»