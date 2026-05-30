«Балтика» купила панамского защитника

Защитник Эдуардо Андресон остается в «Балтике». Его выкупили по окончании срока аренды.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Альянса» достигнута договорeнность о выкупе центрального защитника Эдуардо Андерсона!

Панамский футболист подписал контракт с Балтийцами до 30 июня 2030.

Поздравляем Эдуардо! Ты сделал правильный выбор», – написали калининградцы.