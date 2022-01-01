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Коста-Рика. Примера
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Сан-Карлос
Результаты
Сан-Карлос
Сьюдад-Кесада
Коста-Рика. Примера
Стадион:
Карлос Угальде Альварес
Сайт:
http://www.torosdelnorte.com/
Тренер:
Луис Марин
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Коста-Рика. Примера. Клаусура. 2025/2026
Коста-Рика. Примера. Апертура. 2025/2026
Коста-Рика. Примера. Клаусура. 2024/2025
Коста-Рика. Примера. Апертура. 2024/2025
25.04 | 04:00
Сан-Карлос
0 : 0
Зеледон
22.04 | 05:00
Картахинес
2 : 1
Сан-Карлос
19.04 | 05:00
Эредиано
1 : 0
Сан-Карлос
13.04 | 03:00
Сан-Карлос
4 : 0
Гуадалупе
07.04 | 05:00
Мунисипаль Либерия
5 : 1
Сан-Карлос
23.03 | 03:00
Сан-Карлос
1 : 3
Депортиво Саприсса
15.03 | 03:00
Спортинг Сан-Хосе
1 : 0
Сан-Карлос
08.03 | 05:00
Сан-Карлос
0 : 2
Алахуэленсе
05.03 | 04:00
Пунтаренас
0 : 0
Сан-Карлос
02.03 | 04:00
Сан-Карлос
1 : 1
Картахинес
23.02 | 03:00
Сан-Карлос
1 : 0
Эредиано
15.02 | 02:00
Гуадалупе
3 : 4
Сан-Карлос
09.02 | 00:00
Депортиво Саприсса
2 : 1
Сан-Карлос
29.01 | 04:00
Сан-Карлос
1 : 0
Мунисипаль Либерия
25.01 | 05:00
Алахуэленсе
1 : 0
Сан-Карлос
22.01 | 03:00
Сан-Карлос
1 : 0
Пунтаренас
19.01 | 04:00
Сан-Карлос
3 : 0
Спортинг Сан-Хосе
14.01 | 02:00
Зеледон
3 : 1
Сан-Карлос
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