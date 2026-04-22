Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Коста-Рика. Примера
Картахинес - Сан-Карлос
Картахинес - Сан-Карлос: обзор матча 22 апреля 2026
Картахинес
22.04.2026, среда, 05:00
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Картахинес - Сан-Карлос
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Карлос Угальде Альварес
Новости команд
Все
Картахинес
Сан-Карлос
Больше новостей
Последние матчи
Все
Картахинес
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Гуадалупе
0 : 5
27.04.2026
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Сан-Карлос
0 : 0
25.04.2026
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Картахинес
2 : 1
22.04.2026
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Эредиано
1 : 0
19.04.2026
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Мунисипаль Либерия
1 : 0
18.04.2026
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Гуадалупе
0 : 5
27.04.2026
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Картахинес
2 : 1
22.04.2026
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Мунисипаль Либерия
1 : 0
18.04.2026
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 15 тур
Картахинес
1 : 2
11.04.2026
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 14 тур
Спортинг Сан-Хосе
2 : 3
03.04.2026
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Сан-Карлос
0 : 0
25.04.2026
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Картахинес
2 : 1
22.04.2026
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Эредиано
1 : 0
19.04.2026
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 15 тур
Сан-Карлос
4 : 0
13.04.2026
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 14 тур
Мунисипаль Либерия
5 : 1
07.04.2026
Сан-Карлос
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+