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    Гендиректор «Шахтера»: «Никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов за Тимощука. А оно так и есть»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин назвал реальную сумму трансфера полузащитника Анатолия Тимощука в «Зенит».

    • Петербургский клуб купил украинца в феврале 2007 года.
    • По данным Transfermarkt, сделка обошлась «Зениту» в 14,5 миллиона евро.

    «Такое понятие, как рыночная стоимость – его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом... Что только не писали.

    Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение», – сказал Палкин.

    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2498

      TOMSON 9 минут назад

      Тимощук стоил своих бабок

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      Рейтинг: +34

      "Локо" в атаке 13 минут назад

      Интересно сколько за Халка и Витселя отдали...

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      Рейтинг: +222

      Алеха32 1 час назад

      Да уже бабки мыть просто не через что,вот и покупают , у моего Динамо брянского купите кого нибудь.

      0
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      Рейтинг: +7253

      ufos73 2 часа назад

      Отбили нет, дело второе, главное то, что УЕФА обязано наказать бомжей за серую бухгалтерию... Только все проплачено давно ((

      0
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      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 2 часа назад

      Они бы и 100 дали , если попросили - Газпром - народное достояние...Ни в чём себе не отказывают)

      2
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      Рейтинг: +2090

      кошмарик 2 часа назад

      бред свидомого скакуаса.. ждем следующую сказку..

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      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 2 часа назад

      Если бы Зенит платил бы из своего кармана, то он подумал бы, а стоит.
      А так Газпром, перечислил народные деньги в Зенит на оплату тренера А.Тимощука и всё, а для Зенита получается бесплатно.

      2
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      Рейтинг: +2498

      TOMSON > vladimir-7 2 часа назад

      С.ка Москвич жалуется на то, что кто-то там что-то народное потратил. Я фигею... Житель самого зажравшегося города! Который живет за счёт регионов говорит о несправедливости...
      Я понимаю когда условные Уфимцы высказывают недовольство, но жители Москвы! Идите проспитесь

      0
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      ...
      Рейтинг: +524

      seth343 > TOMSON 1 час назад

      Я тоже житель маленько региона, но всем понятно, что рулит зиной газпром..

      2
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      Рейтинг: +12802

      slavutiq70 > TOMSON 1 час назад

      Спартак частный,,,,,,ЦСКА частный,,,,,,,производство в Москве в разы больше Питера,,,,,так о чём ты Емеля????

      1
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      ...
      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 > TOMSON 45 минут назад

      Это тебе нужно проспаться, в Москве вся зажравшаяся
      власть приехала из Питера и ворует не только
      московские деньги, но и деньги России. Один пример,
      Валька-рюмка, до того обнаглела, что ежедневно ей
      выплачивают по 5 тыс. руб. только на обед в ГД и это
      помимо зарплаты, пенсии и других льгот. И так живет
      вся власть, приехавшая из Питера.
      Между прочим, москвич, уфимец и т.д. пишутся с
      маленькой буквы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2498

      TOMSON > slavutiq70 42 минуты назад

      Частные, государственные не важно. Запомни весь футбол живет на ворованые бабки. Не питай иллюзий, перечисленные тобой клубы ничем не лучше и не хуже Зенита.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2498

      TOMSON > vladimir-7 8 минут назад

      Да да да. Злые дяди из Питера приехали и все у бедных москвичей забрали. Все у нас в стране было честно и справедливо, а тут злые ленинградцы все испортили.
      Иди детишкам такие страшилки рассказывай, может поверят.
      И от з/п своей откажись которая минимум на 30% выше чем в том же СПб при равнозначных должностях. Про разницу с другими городами я уже промолчу. От пенсионных Московских льгот, которых больше чем в ЯНАО например, от медицины откажитесь равной которой во всей стране нет.
      У вас Питер, только Газпром себе забрал. Небольшой кусочек от того, что в Москву вливается со всей страны. И все, вы простить этого не можете.Вся страна в дерьме, а у вас половина города на мерседесах ездит и в общественный транспорт миллиардами вливавают. Вы вкурсе что у вас на строительство второго кольца метро выделено 501 миллиард рублей? И чего думаете все Москва заработала? А ещё есть жд кольцо, просто строительство метро и прочее. Поделится ни с кем не хотите бюджетом?
      Весь наш футбол и в частности вливание в Зенит, это копейки по сравнению с тем какие бабки в стране пилятся. И пилят это в основном в Москве и не важно кто и от куда туда приехал.

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      Рейтинг: +524

      seth343 3 часа назад

      За народные деньги)))

      3
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      Рейтинг: +476

      Давид59 > seth343 3 часа назад

      Уважаемый,на то, что показал Тимоха на поле и народных денег не жалко - он принёс в Россию и кубок и суперкубок УЕФА

      2
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      ...
      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 > Давид59 2 часа назад

      Ну да, если бы не Тимощук, то не видать бы Зениту
      Кубок УЕФА и чемпионство России. И чего тебе переживать и
      жалеть денег, они же народные, а не из собственного кармана.

      1
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      ...
      Рейтинг: +476

      Давид59 > vladimir-7 2 часа назад

      Это так. И мои переживания тут не причем. Считай государство сделало хорошее вложение капитала.

      0
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      ...
      Рейтинг: +524

      seth343 > Давид59 2 часа назад

      Уважаемый, дай тебе Бог сдоровья, и будь ты адекватным человеком, удачи тебе...

      2
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      Рейтинг: +476

      Давид59 > seth343 2 часа назад

      Хорошее дело. Эта дискуссия абсолютно пустая

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      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 > Давид59 35 минут назад

      Государство сделало хорошее вложение, во что, придурок? В Зенит и в свои собственные карманы служащих Газпрома и
      его прихлебателей.

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      Рейтинг: +476

      Давид59 3 часа назад

      Согласен. Всем этот трансфер оказался выгоден. Хорошо, что тогда у Тимохи не стоял выбор - либо Зенит, либо сборная Украины

      0
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      Рейтинг: +2237

      Dgad 3 часа назад

      По тем деньгам не хило так, но в Баварию же тоже потом не за бесплатно продали

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