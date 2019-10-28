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  • Гендиректор «Шахтера»: «Никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов за Тимощука. А оно так и есть»

Гендиректор «Шахтера»: «Никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов за Тимощука. А оно так и есть»

28 октября 2019, 11:18
24

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин назвал реальную сумму трансфера полузащитника Анатолия Тимощука в «Зенит».

  • Петербургский клуб купил украинца в феврале 2007 года.
  • По данным Transfermarkt, сделка обошлась «Зениту» в 14,5 миллиона евро.

«Такое понятие, как рыночная стоимость – его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом... Что только не писали.

Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение», – сказал Палкин.

Источник: Tribuna.com
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Шахтер Тимощук Анатолий
Комментарии (24)
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Dgad
1572252484
По тем деньгам не хило так, но в Баварию же тоже потом не за бесплатно продали
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Давид59
1572253066
Согласен. Всем этот трансфер оказался выгоден. Хорошо, что тогда у Тимохи не стоял выбор - либо Зенит, либо сборная Украины
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seth343
1572253507
За народные деньги)))
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vladimir-7
1572255203
Если бы Зенит платил бы из своего кармана, то он подумал бы, а стоит. А так Газпром, перечислил народные деньги в Зенит на оплату тренера А.Тимощука и всё, а для Зенита получается бесплатно.
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ArReal
1572257249
Они бы и 100 дали , если попросили - Газпром - народное достояние...Ни в чём себе не отказывают)
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ufos73
1572257382
Отбили нет, дело второе, главное то, что УЕФА обязано наказать бомжей за серую бухгалтерию... Только все проплачено давно ((
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"Локо" в атаке
1572264133
Интересно сколько за Халка и Витселя отдали...
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Валерий1965
1572266698
Один из самых удачных трансфером Зенита!
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Ростик 777
1572516513
Сегодня бы еще одного Тимощука, как раз по делу было бы!!!
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Ростик 777
1572516619
Тима КРАСАВА - УДАР ПУШКА!!! Поле видел, читал игру, цепкий, в отборе супер!!!
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