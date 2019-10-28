Гендиректор «Шахтера»: «Никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов за Тимощука. А оно так и есть»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин назвал реальную сумму трансфера полузащитника Анатолия Тимощука в «Зенит».

Петербургский клуб купил украинца в феврале 2007 года.

По данным Transfermarkt, сделка обошлась «Зениту» в 14,5 миллиона евро.

«Такое понятие, как рыночная стоимость – его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом... Что только не писали.

Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение», – сказал Палкин.