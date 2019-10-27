Овчинников: «Можно сказать, что сезон складывается для ЦСКА хорошо»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил неудачные результаты клуба в октябре и отсутствие побед в Лиге Европы.

«Надо начать с того, что состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички – как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи.

С другой стороны, по большей части результаты все-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идем в лидирующей группе в чемпионате России», – заявил Овчинников.