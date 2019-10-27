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Овчинников: «Можно сказать, что сезон складывается для ЦСКА хорошо»

27 октября 2019, 08:47
5

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил неудачные результаты клуба в октябре и отсутствие побед в Лиге Европы.

«Надо начать с того, что состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички – как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи.

С другой стороны, по большей части результаты все-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идем в лидирующей группе в чемпионате России», – заявил Овчинников.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (5)
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Niko
1572155880
Согласен, но лига Европы((( просто горькая пилюля. Наберёте 9 очков, даже не выйдя и точно можно будет сказать что удачный
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Серж 69
1572157311
Ну да,конечно,очень "хорошо",лигу Европы слили успешно,она им не каким боком не упёрлась.Я понимаю,что у вас там свои планы и своя "кухня",но болельщикам своим в глаза как смотреть?Хотя вы ребята цинично-привычные,вас такими сантиментами не прошибёшь,уже закалились нормально.Если бы можно было в лиге Европы уже и не играть дальше,то,уверен,они бы так и поступили,но нет,санкции от УЕФА последуют,придётся и дальше мучится.
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Bozigit
1572162827
Почти провалили еврокубковую компанию и это не плохо? И это говорит ЦСКА который был обладателем этого кубка
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general.lizyukov
1572166036
Сирожа, мы один и тот же сезон смотрим? :О
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Агасфер
1572171996
А я и не заметил позитива,по-дурости...
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