Овчинников: «Можно сказать, что сезон складывается для ЦСКА хорошо»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил неудачные результаты клуба в октябре и отсутствие побед в Лиге Европы.
«Надо начать с того, что состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички – как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи.
С другой стороны, по большей части результаты все-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идем в лидирующей группе в чемпионате России», – заявил Овчинников.
- ЦСКА не может выиграть четыре матча подряд: «Эспаньол» (0:2), «Ростов» (1:3), «Уфа» (1:1), «Ференцварош» (0:1).
- В октябре армейцы набрали всего одно очко в чемпионате.
Источник: Официальный сайт ЦСКА