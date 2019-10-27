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    Овчинников: «Можно сказать, что сезон складывается для ЦСКА хорошо»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил неудачные результаты клуба в октябре и отсутствие побед в Лиге Европы.

    «Надо начать с того, что состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички – как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи.

    С другой стороны, по большей части результаты все-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идем в лидирующей группе в чемпионате России», – заявил Овчинников.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    27.10.2019 08:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5291

      Агасфер 27 октября, 13:26

      А я и не заметил позитива,по-дурости...

      0
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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov 27 октября, 11:47

      Сирожа, мы один и тот же сезон смотрим? :О

      0
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      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:53

      Почти провалили еврокубковую компанию и это не плохо? И это говорит ЦСКА который был обладателем этого кубка

      1
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      Рейтинг: +279

      Серж 69 27 октября, 09:21

      Ну да,конечно,очень "хорошо",лигу Европы слили успешно,она им не каким боком не упёрлась.Я понимаю,что у вас там свои планы и своя "кухня",но болельщикам своим в глаза как смотреть?Хотя вы ребята цинично-привычные,вас такими сантиментами не прошибёшь,уже закалились нормально.Если бы можно было в лиге Европы уже и не играть дальше,то,уверен,они бы так и поступили,но нет,санкции от УЕФА последуют,придётся и дальше мучится.

      3
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      Рейтинг: +964

      Niko 27 октября, 08:58

      Согласен, но лига Европы((( просто горькая пилюля. Наберёте 9 очков, даже не выйдя и точно можно будет сказать что удачный

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