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  • «Все стареешь. А то помрешь у нас, будем все плакать». Карпин поздравил Попова с днем рождения

«Все стареешь. А то помрешь у нас, будем все плакать». Карпин поздравил Попова с днем рождения

26 октября 2019, 21:58
6

Полузащитнику «Ростова» Ивелину Попову исполнилось 32 года. Футболиста с днем рождения поздравил главный тренер Валерий Карпин.

«Попик, ну че, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, потому что ты не молодеешь, к сожалению, а все стареешь. Надо много за собой следить, много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться. А то ведь помрешь у нас на поле, будем все плакать. Удачи и здоровья», – сказал Карпин.

  • Попов выступает за «Ростов» с зимы.
  • Больше всего матчей за карьеру игрок провел за болгарский «Литекс» (2005-2010 годы, 96 встреч в чемпионате Болгарии, 25 голов).
  • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России со «Спартаком».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Никиты Кириленко
Россия. Премьер-лига Ростов Попов Ивелин Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Niko
1572117423
Прикольный все таки Валера) чувствуется пацанский задор)
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Plyash
1572117427
Молодец Валера, классно Попика поздравил. С таким тренером любо-дорого играть.Удачи всей команде.
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Черкизовский Кот
1572120192
Зато Валера не стареет. Уже полтинник, а выглядит так, словно ещё вчера забивал победный гол Бартезу.
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Bozigit
1572162110
Валера может настроить игрока)
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paracetamol
1572163849
Валера явно намекает на снижение зарплаты игрока при продлении контракта.
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NEONFOL
1572170634
Валера троллит и не стесняется
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