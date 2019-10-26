«Все стареешь. А то помрешь у нас, будем все плакать». Карпин поздравил Попова с днем рождения

Полузащитнику «Ростова» Ивелину Попову исполнилось 32 года. Футболиста с днем рождения поздравил главный тренер Валерий Карпин.

«Попик, ну че, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, потому что ты не молодеешь, к сожалению, а все стареешь. Надо много за собой следить, много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться. А то ведь помрешь у нас на поле, будем все плакать. Удачи и здоровья», – сказал Карпин.

Попов выступает за «Ростов» с зимы.

Больше всего матчей за карьеру игрок провел за болгарский «Литекс» (2005-2010 годы, 96 встреч в чемпионате Болгарии, 25 голов).

Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России со «Спартаком».