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    «Все стареешь. А то помрешь у нас, будем все плакать». Карпин поздравил Попова с днем рождения

    Полузащитнику «Ростова» Ивелину Попову исполнилось 32 года. Футболиста с днем рождения поздравил главный тренер Валерий Карпин.

    «Попик, ну че, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, потому что ты не молодеешь, к сожалению, а все стареешь. Надо много за собой следить, много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться. А то ведь помрешь у нас на поле, будем все плакать. Удачи и здоровья», – сказал Карпин.

    • Попов выступает за «Ростов» с зимы.
    • Больше всего матчей за карьеру игрок провел за болгарский «Литекс» (2005-2010 годы, 96 встреч в чемпионате Болгарии, 25 голов).
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России со «Спартаком».

    Источник: твиттер Никиты Кириленко

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    26.10.2019 21:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +149

      NEONFOL 27 октября, 13:03

      Валера троллит и не стесняется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol 27 октября, 11:10

      Валера явно намекает на снижение зарплаты игрока при продлении контракта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:41

      Валера может настроить игрока)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2964

      Yurok161 26 октября, 23:12

      Ну да,Попик пердун старый уже...смерть посрать отпустила))))))))Ну а вообще,здоровья Ивелину и успехов

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2124

      Черкизовский Кот 26 октября, 23:03

      Зато Валера не стареет. Уже полтинник, а выглядит так, словно ещё вчера забивал победный гол Бартезу.

      6
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      Рейтинг: +889

      DMитрий 26 октября, 22:53

      Карпин оделся в чёрное и решил по чёрному поюморить.

      1
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      Рейтинг: +461

      playsh 26 октября, 22:17

      Молодец Валера, классно Попика поздравил. С таким тренером любо-дорого играть.Удачи всей команде.

      6
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      Рейтинг: +964

      Niko 26 октября, 22:17

      Прикольный все таки Валера) чувствуется пацанский задор)

      10
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