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    Головин – о матче с «Нантом»: «Победа над таким соперником в гостях дорогого стоит»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 11-го тура Лиги 1 против «Нанта».

    «Нант» – организованная команда, неслучайно она находится в верхней части турнирной таблицы, мало пропускает. Изначально было понятно, что это будет непростая игра для нас. Так и получилось. Поэтому победа над таким соперником в гостях дорогого стоит.

    Думаю, матч понравился болельщикам, были хорошие скорости, много борьбы. Хотя они тоже имели неплохие моменты, чтобы забить, считаю, что в целом мы сыграли достаточно дисциплинировано и заслуженно набрали три очка», – сказал российский хавбек.

    • Монако» обыграл «Нант» со счетом 1:0.
    • Головин записал в свой актив голевую передачу.
    • Монегаски благодаря победе поднялись на восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: «Р-Спорт»

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    26.10.2019 10:47
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