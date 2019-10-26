Головин – о матче с «Нантом»: «Победа над таким соперником в гостях дорогого стоит»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 11-го тура Лиги 1 против «Нанта».

«Нант» – организованная команда, неслучайно она находится в верхней части турнирной таблицы, мало пропускает. Изначально было понятно, что это будет непростая игра для нас. Так и получилось. Поэтому победа над таким соперником в гостях дорогого стоит.

Думаю, матч понравился болельщикам, были хорошие скорости, много борьбы. Хотя они тоже имели неплохие моменты, чтобы забить, считаю, что в целом мы сыграли достаточно дисциплинировано и заслуженно набрали три очка», – сказал российский хавбек.