Слуцкий – об отстранении оскорбившего его Базура: «Ясно, что нехватку этого игрока будет трудно компенсировать»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Рихедли Базура.

На утренней тренировке в среду Базур начал конфликтовать с нападающим Жей-Ройем Гротом .

. Заметив это, Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».

В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.

«Вопрос в том, станем ли мы слабее или команда станет ближе друг к другу после этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура будет трудно компенсировать», – сказал Слуцкий.