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  • Слуцкий – об отстранении оскорбившего его Базура: «Ясно, что нехватку этого игрока будет трудно компенсировать»

Слуцкий – об отстранении оскорбившего его Базура: «Ясно, что нехватку этого игрока будет трудно компенсировать»

26 октября 2019, 10:18
5

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Рихедли Базура.

  • На утренней тренировке в среду Базур начал конфликтовать с нападающим Жей-Ройем Гротом.
  • Заметив это, Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
  • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.

«Вопрос в том, станем ли мы слабее или команда станет ближе друг к другу после этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура будет трудно компенсировать», – сказал Слуцкий.

Источник: Официальный сайт «Витесса»
Голландия. Эредивизие Витесс Базур Рихедли Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Давид59
1572077802
У Слуцкого не было другого выхода. Не хочет этот кадр играть - не заставлять же его? Если он хороший игрок - значит за хорошие бабки можно продать и другого купить
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Я - легенда
1572085883
Хороший - не хороший игрок, а учудил такое - нафиг с пляжа ))
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