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    Слуцкий – об отстранении оскорбившего его Базура: «Ясно, что нехватку этого игрока будет трудно компенсировать»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Рихедли Базура.

    • На утренней тренировке в среду Базур начал конфликтовать с нападающим Жей-Ройем Гротом.
    • Заметив это, Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
    • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.

    «Вопрос в том, станем ли мы слабее или команда станет ближе друг к другу после этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура будет трудно компенсировать», – сказал Слуцкий.

    Источник: Официальный сайт «Витесса»

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    26.10.2019 10:18
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Я - легенда 26 октября, 13:31

      Хороший - не хороший игрок, а учудил такое - нафиг с пляжа ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8596

      Cules2013 > Я - легенда 26 октября, 19:13

      Вот и потому он после Аякса пошёл не на повышение, а по рукам. Уже 4 клуба сменил за 2 года.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Давид59 26 октября, 11:16

      У Слуцкого не было другого выхода. Не хочет этот кадр играть - не заставлять же его? Если он хороший игрок - значит за хорошие бабки можно продать и другого купить

      1
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      ...
      Рейтинг: +964

      Niko > Давид59 26 октября, 12:42

      Много денег на этом трансфере не выручить, ведь ясно из-за чего продают

      2
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      ...
      Рейтинг: +8596

      Cules2013 > Niko 26 октября, 19:10

      Орье продавали не бесплатно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      Genz 26 октября, 10:34

      Вася Березуцкий его заменит

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