Слуцкий – об отстранении оскорбившего его Базура: «Ясно, что нехватку этого игрока будет трудно компенсировать»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Рихедли Базура.
- На утренней тренировке в среду Базур начал конфликтовать с нападающим Жей-Ройем Гротом.
- Заметив это, Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
- В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
«Вопрос в том, станем ли мы слабее или команда станет ближе друг к другу после этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура будет трудно компенсировать», – сказал Слуцкий.
Источник: Официальный сайт «Витесса»