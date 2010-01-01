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    Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок

    Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур наказан отстранением от тренировок с командой из Арнема.

    23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт с форвардом Жей-Ройем Гротом на тренировке. «Мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Мы не собираемся рассуждать о том, когда он вернется. Самое главное, что команда может сосредоточиться на предстоящих матчах в тишине и покое. Это наш приоритет», – сказал технический директор «Витесса» Мо Аллах.

    • 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
    • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
    • «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

    Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

    Источник: Nu.nl

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1266

      AZ 18 минут назад

      Пусть гниет на банке... Слишком много понтов, а играет посредственно... Уже второй раз на Слуцкого наезжает... Первый раз уже извинялся... Надеюсь на этот раз не прокатит...

      2
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      Рейтинг: +13

      Fraer123 27 минут назад

      А в Спартаке бы Слуцкого отстранили бы , как история с глушаковым

      0
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      Рейтинг: +6308

      FanatSerj 52 минуты назад

      Лени надо было двоечку сразу прописать (а он умеет) не смотря на все европейское толеранство, паренек бы сразу понял свое место.

      1
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      Рейтинг: +741

      russkiisergei 1 час назад

      надо этого чёрта просто битами отх...ярить и всё.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1122

      altezzik 1 час назад

      Ну Слуцкому не впервой. Дзагоев его уже отправлял.

      -1
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      Рейтинг: +5266

      Агасфер > altezzik 26 минут назад

      ...а потом ползал и извинялся.Ещё был ваш герой-Мамай,так того вообще отправили на...

      0
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      Рейтинг: +1363

      Бомбардиръ 1 час назад

      Оказывается, SlutSky теперь с Аллахом в соработничестве...)

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      Рейтинг: +141

      tushkanlz 1 час назад

      на ЛЁНЮ,сучёк,пасть раскрывать?! Березутским задание - ****** выписать Базуру для ума!

      1
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      Рейтинг: +587

      FENIX-SL 1 час назад

      был таким перспективным
      теперь стоит копейки
      и в витесе не хочет играть
      а тогда где он может это делать?)

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