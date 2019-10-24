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  • Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок

Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок

24 октября 2019, 17:38
16

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур наказан отстранением от тренировок с командой из Арнема.

23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт с форвардом Жей-Ройем Гротом на тренировке. «Мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Мы не собираемся рассуждать о том, когда он вернется. Самое главное, что команда может сосредоточиться на предстоящих матчах в тишине и покое. Это наш приоритет», – сказал технический директор «Витесса» Мо Аллах.

  • 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
  • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
  • «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

Источник: Nu.nl
Голландия. Эредивизие Витесс Базур Рихедли Грот Жей-Рой Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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tushkanlz
1571928433
на ЛЁНЮ,сучёк,пасть раскрывать?! Березутским задание - ****** выписать Базуру для ума!
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altezzik
1571928684
Ну Слуцкому не впервой. Дзагоев его уже отправлял.
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FanatSerj
1571929352
Лени надо было двоечку сразу прописать (а он умеет) не смотря на все европейское толеранство, паренек бы сразу понял свое место.
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Fraer123
1571930868
А в Спартаке бы Слуцкого отстранили бы , как история с глушаковым
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AZ
1571931359
Пусть гниет на банке... Слишком много понтов, а играет посредственно... Уже второй раз на Слуцкого наезжает... Первый раз уже извинялся... Надеюсь на этот раз не прокатит...
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Dizgen
1571935639
Поделом не будет пи деть а остальным наука,
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srg38
1571936177
Гнать это животное
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Etiainen
1571937312
Что этот нигер себе позволяет?
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DOCTOR PENALTY
1571940732
Слуцкого посылал на х** Дзагоев. Посылал Фурик и Мамаев. Теперь вот этот нехороший базар с Базуром. Система! Как думаете, коллеги, почему так получается?
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Sterh
1571990124
Отправить в дубль гниду. До конца сезона. Я не фанат ЦСКА или Слуцкого (хотя уважаю его как мужика). Просто такое нельзя терпеть в команде. Когда профессиональный футболист ведет себя как девочка.
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