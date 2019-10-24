Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур наказан отстранением от тренировок с командой из Арнема.

23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт с форвардом Жей-Ройем Гротом на тренировке. «Мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Мы не собираемся рассуждать о том, когда он вернется. Самое главное, что команда может сосредоточиться на предстоящих матчах в тишине и покое. Это наш приоритет», – сказал технический директор «Витесса» Мо Аллах.

23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».

отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду». В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.

«Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»