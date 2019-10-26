Роджерс – о победе 9:0 над «Саутгемптоном»: «Горд, что являюсь главным тренером такой команды»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги встречи 11-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (9:0).

«Я очень доволен увидеть такую работу от «Лестера». Мы забили несколько потрясающих голов и были голодны до победы. Погода была отвратительной, но наша концентрация была на высоте. Я очень горд, что являюсь главным тренером такой команды», – отметил Роджерс.

«Лестер» занимает второе место в таблице АПЛ.

В активе «Лестера» 20 очков.

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