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    Роджерс – о победе 9:0 над «Саутгемптоном»: «Горд, что являюсь главным тренером такой команды»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги встречи 11-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (9:0).

    «Я очень доволен увидеть такую работу от «Лестера». Мы забили несколько потрясающих голов и были голодны до победы. Погода была отвратительной, но наша концентрация была на высоте. Я очень горд, что являюсь главным тренером такой команды», – отметил Роджерс.

    • «Лестер» занимает второе место в таблице АПЛ.
    • В активе «Лестера» 20 очков.

    АПЛ. «Лестер» в большинстве разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0

    «Лестер» установил рекорд АПЛ, одержав самую крупную выездную победу в истории

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    Источник: BBC

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    26.10.2019 01:12
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