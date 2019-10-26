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  • Роджерс – о победе 9:0 над «Саутгемптоном»: «Горд, что являюсь главным тренером такой команды»

Роджерс – о победе 9:0 над «Саутгемптоном»: «Горд, что являюсь главным тренером такой команды»

26 октября 2019, 01:12

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги встречи 11-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (9:0).

«Я очень доволен увидеть такую работу от «Лестера». Мы забили несколько потрясающих голов и были голодны до победы. Погода была отвратительной, но наша концентрация была на высоте. Я очень горд, что являюсь главным тренером такой команды», – отметил Роджерс.

  • «Лестер» занимает второе место в таблице АПЛ.
  • В активе «Лестера» 20 очков.

АПЛ. «Лестер» в большинстве разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0

«Лестер» установил рекорд АПЛ, одержав самую крупную выездную победу в истории

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лестер Саутгемптон Роджерс Брендан
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