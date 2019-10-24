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  • Вальверде – об игре со «Славией»: «Барселону» вынудили отбиваться от лавины атак»

Вальверде – об игре со «Славией»: «Барселону» вынудили отбиваться от лавины атак»

24 октября 2019, 08:35
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

«Вратарь тер Стеген был нашим ключевым игроком во всех трех матчах Лиги чемпионов.

Именно такой игры мы и ожидали от «Славии». Когда теряли мяч, то соперник сразу бросался вперед. Он много рисковал, но для нас это обернулось этим, что мы были вынуждены отбиваться от лавины атак.

Такие матчи помогают понять, в каких компонентах мы можем прибавить. Мы создавали более явные моменты, но на чужой половине нам не хватало предельного хладнокровия и спокойствия, что и могло отразиться на результате», – сказал Вальверде.

  • «Барса» обыграла «Славию» со счетом 2:1 благодаря автоголу чехов.
  • Каталонцы набрали семь очков в трех турах ЛЧ.
  • Команда Вальверде единолично лидирует в своей группе.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Славия Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (1)
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Cules2013
1571912772
зашибись вью дал. признал по сути, что сам ничего не контролирует, и спасибо Суарезу и тер Штегену, что они есть, иначе Барса бы с нулём очков сидела. Я в Вальверде верил до последнего, но это "последнее" наступило. Пора искать нового тернера. Благо выбор есть.
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