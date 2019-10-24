Вальверде – об игре со «Славией»: «Барселону» вынудили отбиваться от лавины атак»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

«Вратарь тер Стеген был нашим ключевым игроком во всех трех матчах Лиги чемпионов.

Именно такой игры мы и ожидали от «Славии». Когда теряли мяч, то соперник сразу бросался вперед. Он много рисковал, но для нас это обернулось этим, что мы были вынуждены отбиваться от лавины атак.

Такие матчи помогают понять, в каких компонентах мы можем прибавить. Мы создавали более явные моменты, но на чужой половине нам не хватало предельного хладнокровия и спокойствия, что и могло отразиться на результате», – сказал Вальверде.