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    Нагельсман: «Лейпцигу повезло, что у «Зенита» были проблемы с передачами в завершающей стадии»

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман подвел итоги встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1).

    «Меня поразило, что «Лейпциг» остался хладнокровным, когда начал проигрывать в первом тайме. Нам отчасти повезло, что у «Зенита» были проблемы с передачами в завершающей стадии. Мы одержали важнейшую победу, которую полностью заслужили», – отметил Нагельсман.

    Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

    Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3855

      paracetamol 12 минут назад

      Проблемы с передачами не Зенит создавал, а немчура. Почти все перехватывали.

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