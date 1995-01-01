Нагельсман: «Лейпцигу повезло, что у «Зенита» были проблемы с передачами в завершающей стадии»

Проблемы с передачами не Зенит создавал, а немчура. Почти все перехватывали.
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман подвел итоги встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1).
«Меня поразило, что «Лейпциг» остался хладнокровным, когда начал проигрывать в первом тайме. Нам отчасти повезло, что у «Зенита» были проблемы с передачами в завершающей стадии. Мы одержали важнейшую победу, которую полностью заслужили», – отметил Нагельсман.
Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»
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