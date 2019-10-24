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  • Нагельсман: «Лейпцигу повезло, что у «Зенита» были проблемы с передачами в завершающей стадии»

Нагельсман: «Лейпцигу повезло, что у «Зенита» были проблемы с передачами в завершающей стадии»

24 октября 2019, 00:38
4

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман подвел итоги встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1).

«Меня поразило, что «Лейпциг» остался хладнокровным, когда начал проигрывать в первом тайме. Нам отчасти повезло, что у «Зенита» были проблемы с передачами в завершающей стадии. Мы одержали важнейшую победу, которую полностью заслужили», – отметил Нагельсман.

Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

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Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Зенит РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (4)
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paracetamol
1571867853
Проблемы с передачами не Зенит создавал, а немчура. Почти все перехватывали.
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Бриг
1571911281
«Лейпциг» остался хладнокровным, когда начал проигрывать - именно этого и не хватило Зениту. Сразу растерялись и посыпались после первого пропущенного. Защита и опорники провалили игру. Это и Иванович имел в виду.
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vladimir-7
1571914838
Это не Лейпцигу повезло, а Зениту, что немцы долго играли около штрафной Зенита, а так счет был бы 5:1.
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