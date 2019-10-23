Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1). На гол защитника гостей Ярослава Ракицкого точными ударами ответили полузащитники «Лейпцига» Конрад Лаймер и Марсель Сабитцер.

После половины группового турнира «Зенит» занимает третье место в таблице группы G, набрав четыре очка. «Лейпциг» – лидер квартета с шестью баллами.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ракицкий, 25: 1:1 – Лаймер, 49; 2:1 – Сабитцер, 59.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер (Кунья, 46), Клостерманн, Лукман (Поульсен, 69), Мукиэле, Лаймер (Демме, 86), Кампль.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов (Осорио, 65), Азмун (Кузяев, 75), Дзюба, Дриусси (Мак, 82).

Предупреждения: нет – Барриос, 8.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов