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    Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1). На гол защитника гостей Ярослава Ракицкого точными ударами ответили полузащитники «Лейпцига» Конрад Лаймер и Марсель Сабитцер.

    После половины группового турнира «Зенит» занимает третье место в таблице группы G, набрав четыре очка. «Лейпциг» – лидер квартета с шестью баллами.

    Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

    Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ракицкий, 25: 1:1 – Лаймер, 49; 2:1 – Сабитцер, 59.

    «Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер (Кунья, 46), Клостерманн, Лукман (Поульсен, 69), Мукиэле, Лаймер (Демме, 86), Кампль.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов (Осорио, 65), Азмун (Кузяев, 75), Дзюба, Дриусси (Мак, 82).

    Предупреждения: нет – Барриос, 8.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии148
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      Рейтинг: +10

      7Флоки7 6 минут назад

      Порождения Локо и Зенита это показатель уровня нашего футбола ((((

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      Рейтинг: +1459

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Лейпциг довольно таки средняя команда, с авантюрной игрой взади.
      Зенит матч провалил. Сложилось впечатление , что плана на игру вообще не было. 8-9 в две линии взади ,а в атаке как получится.
      Ну и замены ? Команда проигрывает , рискони сыграй в 3-4 напа...нет меняет Х на Х, убирая Дреусси и Азмуна. А Дзюба был на поле ???
      Не уступил в борьбе защитник , а больше и предложить нечего...
      Лейпциг далеко не Юве ,

      0
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      Рейтинг: +1045

      Andrering87 13 минут назад

      Когда слушал комментаторов во время матча оху**л: зенит лучше, ярче.. только что то такого видно не было.. Всю верховую борьбу Дзюба проиграл.. Зениту повезло что Лейпциг не забил в первом тайме и во втором прощал откровенно Зенит, а так счёт должен был быть разгромным..после второго гола Лейпциг перестал играть агрессивно, но даже этим Зенит не воспользовался..
      Проходили конечно легко оборону Зенита, особенно во втором тайме.. а вчера ещё бросали камни в сторону Локо...

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      Рейтинг: +10

      7Флоки7 14 минут назад

      Без помощи.... не получилось)))))

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      Рейтинг: +208

      Joker Loko 18 минут назад

      Это же супер-клуб, фаворит! ему не стыдно проиграть!

      2
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      Рейтинг: +208

      Joker Loko 31 минуту назад

      тот момент когда болелы зенита вчера рассказывали про то что проигрыш Локо 2:1 это не оправдание поражению, а то что проиграли, значит проиграли. цитируя одного "Лейпциг это фаворит" .Дифирамбы?....научитесь сами проигрывать достойно! сгоняйте в Италию выездом соизмеримым Локо, получите пи..ды, потом рассказывайте про достойное выступление и про не стыдно...

      3
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      Рейтинг: +1045

      Andrering87 > Joker Loko 10 минут назад

      Только между Ювентусом и Лейпцигом большая разница!!! Как раз за Локо и не стыдно!!!

      2
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      Рейтинг: +470

      seth343 36 минут назад

      Дзюба чё то сегодня не кайфанул)))))

      0
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      Рейтинг: +1852

      Порванный хрюкан > seth343 25 минут назад

      Турок и так загнали в долги, продав им С-400, поэтому мешки подумали, что судьям теперь платить не надо, а оно эвоно какой косячелло стрясся

      0
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      Рейтинг: +514

      Сенситив 38 минут назад

      бакланам вставили пистон, особо не в напряг,
      тренироваца надо лучче игрочишкам, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +3853

      paracetamol 38 минут назад

      Зюба сегодня вообще опозорился. Не в Англию его, а в ФНЛ. Пусть в Томи играет!

      3
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      Рейтинг: +1852

      Порванный хрюкан > paracetamol 34 минуты назад

      В Интер толкнёте вместе с Карасёвым. У них дуэтом нехило получается хет-трики клепать ))

      1
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      Рейтинг: +3101

      Рубинище 51 минуту назад

      Семак снова проиграл.с составом ошибся. вовремя не изменил ход игры. Зенит ничего не показал в атаке. в пух и прах проиграл центр поля. Шатов днище как и Оздоев могут только в рпл играть. очень надеюсь Семак проведет работу над ошибками. немцы заслуженно победили.

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