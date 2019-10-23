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Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

23 октября 2019, 21:47
178

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1). На гол защитника гостей Ярослава Ракицкого точными ударами ответили полузащитники «Лейпцига» Конрад Лаймер и Марсель Сабитцер.

После половины группового турнира «Зенит» занимает третье место в таблице группы G, набрав четыре очка. «Лейпциг» – лидер квартета с шестью баллами.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ракицкий, 25: 1:1 – Лаймер, 49; 2:1 – Сабитцер, 59.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер (Кунья, 46), Клостерманн, Лукман (Поульсен, 69), Мукиэле, Лаймер (Демме, 86), Кампль.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов (Осорио, 65), Азмун (Кузяев, 75), Дзюба, Дриусси (Мак, 82).

Предупреждения: нет – Барриос, 8.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (178)
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Сильвербой
1571856916
Наслаждаюсь просто футболом наших клубов в еврокубках!!! Такое впечатление, что у них спор - кто сильнее обосрется!!!
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evgevg13
1571856958
Такое ощущение, что Зенит после феерии как всегда зазвездился и вот результат... На игру с Лейпцигом вышла дворовая команда. Ни в защите, ни в нападении, ни мяч удержать, ни отобрать, ни забить. Один случайный- и тот защитник. А нападение как будто за немцев играли...
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GoLenaStop
1571857031
Вот и прилетело!.. Не хрен было над Ростсельмашем издеваться! Показал игру? Что, судейка не тот? Удачи, промгазовский Зеня!
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Алексей 199
1571857361
Какое удовольствие получил от того , что не было тут продажного Карасёва, без него бомжи 0 . Они могут только выигрывать от подкупных судишек. Браво Лейпциг браво
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Из Твери Леха
1571857696
Что-то гроза Сан-Марин и Кипров сегодня не впечатлил.
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morgan59
1571858216
Зачем столько грязи??? Пока что не всё так ужасно, как это пытаются некоторые представить. Ещё три игры, и с этим РБ будут играть дома, а дома Зенит играет лучше. Рано посыпать голову пеплом и поливать грязью. РАНО!!!
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kazak161
1571858239
А сколько гонора было после победы над Ростовом! Не Зенит а лидер футбола на планете!
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SPbZenit12
1571858534
Повылезало тут говна... А шизофреников то сколько! Очнитесь, то что там комментаторы всем пели до матча - не есть правда. Лейпциг как был фаворитом, так им и остался. Речь и до начала лч шла о проигрыше в Германии. Другой вопрос как это случилось. Но Зенит не обосрался, а сыграл хуже своих возможностей. Матч в Питере будет показательным. Так что оставьте всё дерьмо, которое из вас лезет до 5 ноября.
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Из Твери Леха
1571859005
Да не может Зенит против команд уровня ЛЧ играть через Дзюбу. Дзюбозависимый футбол канает только против Кипра, Сан-Марино и условного Тамбова с Уралом. Чтобы нормально себя чувствовать в ЛЧ, Зениту нужен классный плеймейкер, который в случае чего один будет команду тащить. Ну такой как Халк, например, или тот же Данни, Жулиано, Домингес. Не было игрока на поле с мозгами и дриблингом, а все кто были - являются грозой внутреннего чемпионата. Был бы тренер с яйцами, он бы уже отказался от такого футбола.
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kazak161
1571859316
Зенит выигрывает РПЛ за счет выкупа сильных игроков у своих конкурентов,сажая их на лавку! А потом сам страдает от не хватки игровой практики с сильными соперниками в РПЛ, вот вам и результат!
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