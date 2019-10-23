Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:2).

«В первом тайме действовали более или менее дисциплинированно. У «Лейпцига» было несколько моментов. Когда пропустили два мяча, игра стала сумбурной. Было много брака в передачах. Мы могли реализовать моменты, но у «Лейпцига» были более острые моменты. Так что результат закономерен.

Те, кто у нас вышел — сильнейшие на данный момент в составе. По первому тайму у нас проблем в обороне не было. Думали, что после перерыва будет пространство, чтобы убежать. У Азмуна хорошая скорость. Но пропустили дважды, и смысла менять что-то не было.

То, что «Лейпциг» сыграл в четыре защитника, не удивило. Мы готовились и к варианту с тремя защитниками, и с четырьмя. Пропущенные мячи — это цепь ошибок, а не одна ошибка. С этим соперником играть можно. Это хорошая команда. Быстро двигается, прессингует. Но можно было с ней играть.

Сказалась ли на настрое крупная победа над «Ростовом»? Это разные турниры, разные уровни. Здесь другие скорости. Сложнее играть. Мы это понимаем и иллюзий на этот счет не строим», – подытожил Семак.

Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»