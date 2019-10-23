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    Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:2).

    «В первом тайме действовали более или менее дисциплинированно. У «Лейпцига» было несколько моментов. Когда пропустили два мяча, игра стала сумбурной. Было много брака в передачах. Мы могли реализовать моменты, но у «Лейпцига» были более острые моменты. Так что результат закономерен.

    Те, кто у нас вышел — сильнейшие на данный момент в составе. По первому тайму у нас проблем в обороне не было. Думали, что после перерыва будет пространство, чтобы убежать. У Азмуна хорошая скорость. Но пропустили дважды, и смысла менять что-то не было.

    То, что «Лейпциг» сыграл в четыре защитника, не удивило. Мы готовились и к варианту с тремя защитниками, и с четырьмя. Пропущенные мячи — это цепь ошибок, а не одна ошибка. С этим соперником играть можно. Это хорошая команда. Быстро двигается, прессингует. Но можно было с ней играть.

    Сказалась ли на настрое крупная победа над «Ростовом»? Это разные турниры, разные уровни. Здесь другие скорости. Сложнее играть. Мы это понимаем и иллюзий на этот счет не строим», – подытожил Семак.

    Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:40
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1304

      Бриг 3 минуты назад

      Нормальный результат. Рабочий. Еще не конец

      0
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      Рейтинг: +397

      playsh 15 минут назад

      Да "зазенителась" команда.Вышли с уверенностью,что выиграют.Вот и поплатились.

      1
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      Рейтинг: +675

      Я - легенда 19 минут назад

      Чёт как-то безвольно...

      0
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      Рейтинг: +1852

      Порванный хрюкан 21 минуту назад

      Это да - там не Уфа, хотя по правде и с Уфой никак ! ))

      0
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      Рейтинг: +6

      gorodnt 22 минуты назад

      Конечно другие скорости, привели в рпл пешком ходить

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      Рейтинг: +35

      ШАХ 24 минуты назад

      Капец отмазка..))))) Богданыч!!! Следил бы за языком то.. )

      0
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      Рейтинг: +1818

      Борат 27 минут назад

      В Питере хоть ничью урви! На победу нет шансов... разве что мороз и играть на петровском)))

      1
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      Рейтинг: +514

      Сенситив 33 минуты назад

      отмазки от бакланов, но кому они нужны, Семак?
      на скоростях и без ошибок играть бы надо, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1818

      Борат > Сенситив 23 минуты назад

      Завтра опять будем слушать как белорус сопли на кулак наматывает))) то лудогорец пять штук отгрузит, то эспаньол раком поставит)))

      -1
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      Рейтинг: +1360

      starche 40 минут назад

      Отдаваться игре надо на 100%, а не отбывать номер! В первую очередь виноват Семак.

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