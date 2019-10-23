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  • Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»

Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»

23 октября 2019, 22:40
50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:2).

«В первом тайме действовали более или менее дисциплинированно. У «Лейпцига» было несколько моментов. Когда пропустили два мяча, игра стала сумбурной. Было много брака в передачах. Мы могли реализовать моменты, но у «Лейпцига» были более острые моменты. Так что результат закономерен.

Те, кто у нас вышел — сильнейшие на данный момент в составе. По первому тайму у нас проблем в обороне не было. Думали, что после перерыва будет пространство, чтобы убежать. У Азмуна хорошая скорость. Но пропустили дважды, и смысла менять что-то не было.

То, что «Лейпциг» сыграл в четыре защитника, не удивило. Мы готовились и к варианту с тремя защитниками, и с четырьмя. Пропущенные мячи — это цепь ошибок, а не одна ошибка. С этим соперником играть можно. Это хорошая команда. Быстро двигается, прессингует. Но можно было с ней играть.

Сказалась ли на настрое крупная победа над «Ростовом»? Это разные турниры, разные уровни. Здесь другие скорости. Сложнее играть. Мы это понимаем и иллюзий на этот счет не строим», – подытожил Семак.

Лига чемпионов. «Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Семак Сергей
Комментарии (50)
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Plyash
1571861653
Да "зазенителась" команда.Вышли с уверенностью,что выиграют.Вот и поплатились.
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Sirigu200
1571864232
Вот результат самоуверенности таких личностей как Дзюба..
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Вальдемар IV
1571864273
и еськова нет
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Joker Loko
1571865820
ну конечно, Лейпцигу не стыдно проиграть дома, это ж не Локо который в гостях Юве уступил...
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paracetamol
1571867676
Переиграли, тебя немцы, Серега, и в центре, и в нападении и в обороне. И игроки твои раззявами на их фоне казались. Почему так, скажи!
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woyser
1571870491
Борьба будет до последнего тура, группа настолько ровная, что ещё ничего не ясно. Верим в успех Зенита!
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Axe111
1571871294
Конечно другие,это тебе не чр помойка!!! Тупо возили 90мин газовый мешок,позорище!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1571887009
Спасибо Ростову. Лимит удачи был растрачен, надеюсь Зенит ещё долго будет искать удачу.
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Константинн
1571893833
У хорошего тренера, такой игрок как Дзюба, не будет выходить в старте на ответственные матчи. Ни техники ни скорости... Что Семак что Черчесов ставят его в состав как будто по чье то указке, как и те люди что пиарят его. Семак к тому же еще и ссыт оставить его на замене, что бы тот про него чего не ляпнул.
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nik55
1571896256
печально---судьи не помогли с пенальти и бзенит в полной ж--пе и почему растворилось супер-бревно
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