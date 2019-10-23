За два года в «ПСЖ» Неймар пропустил 50% матчей

Вчера, 22-го октября, «ПСЖ» обыграл «Брюгге» со счетом 5:0 в выездном матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Нападающий французской команды Неймар не попал в заявку на встречу из-за повреждения.

Команда провела 126-й матч после перехода бразильца из «Барселоны» в августе 2017-го года. Футболист пропустил 63 из них, то есть ровно половину. Его отсутствие было связано с четырьмя дисквалификациями, 11-ю повреждениями, а также исключением из первой команды из-за возможного возвращения в каталонский клуб.