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    За два года в «ПСЖ» Неймар пропустил 50% матчей

    Вчера, 22-го октября, «ПСЖ» обыграл «Брюгге» со счетом 5:0 в выездном матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Нападающий французской команды Неймар не попал в заявку на встречу из-за повреждения.

    Команда провела 126-й матч после перехода бразильца из «Барселоны» в августе 2017-го года. Футболист пропустил 63 из них, то есть ровно половину. Его отсутствие было связано с четырьмя дисквалификациями, 11-ю повреждениями, а также исключением из первой команды из-за возможного возвращения в каталонский клуб.

    • Переход Неймара стоимостью 222 миллиона евро – самый дорогой в истории футбола.
    • На счету форварда 55 голов и 29 ассистов в составе парижан.

    Источник: Globo

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1802

      Борат 41 секунду назад

      хорош работничек !
      вот умора!

      0
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      Рейтинг: +852

      Decorhome 8 минут назад

      Вопрос... а нафик он нужен?

      0
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      Рейтинг: +8732

      DeStar 14 минут назад

      ну и стоит ли он того? ди мария справляется не хуже неймара сейчас

      0
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      Рейтинг: +524

      KPCCSPB > DeStar 5 минут назад

      Ну, Ди Мария ещё с Реалом показал, что способен выполнять роль Неймара)

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