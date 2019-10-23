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За два года в «ПСЖ» Неймар пропустил 50% матчей

23 октября 2019, 11:29
5

Вчера, 22-го октября, «ПСЖ» обыграл «Брюгге» со счетом 5:0 в выездном матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Нападающий французской команды Неймар не попал в заявку на встречу из-за повреждения.

Команда провела 126-й матч после перехода бразильца из «Барселоны» в августе 2017-го года. Футболист пропустил 63 из них, то есть ровно половину. Его отсутствие было связано с четырьмя дисквалификациями, 11-ю повреждениями, а также исключением из первой команды из-за возможного возвращения в каталонский клуб.

  • Переход Неймара стоимостью 222 миллиона евро – самый дорогой в истории футбола.
  • На счету форварда 55 голов и 29 ассистов в составе парижан.

Источник: Globo
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (5)
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DeStar
1571821045
ну и стоит ли он того? ди мария справляется не хуже неймара сейчас
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Decorhome
1571821414
Вопрос... а нафик он нужен?
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ivanthebest
1571825287
Ахаха) Топ скорер)) Каждое его результативное действие во французской лиге стоит около 3 миллионов евро. И это не считая космическую зарплату и бонусы. Если всё сложить - 4 ляма евро. Не кисло так, не кисло.
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Plyash
1571852999
Да здоровье у него рыхлое,во всех командах сплошные "бюллетени". Типо нашего Дзагоева.
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