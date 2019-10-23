Оздоев: «Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует. Борьба еще впереди»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал интервью перед матчем с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.
«Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует, ведь впереди еще много матчей. Нужно показать в Германии свою игру и биться до конца.
У нас очень ровная группа, все команды способны продемонстрировать достойный результат. Борьба еще впереди», – сказал Оздоев.
- После двух туров группового этапа команда Сергея Семака лидирует в группе G, имея равно количество очков (4) с «Лионом».
- Матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» состоится сегодня, 23-го октября, и начнется в 19:55 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Известия»