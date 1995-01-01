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    Оздоев: «Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует. Борьба еще впереди»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал интервью перед матчем с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

    «Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует, ведь впереди еще много матчей. Нужно показать в Германии свою игру и биться до конца.

    У нас очень ровная группа, все команды способны продемонстрировать достойный результат. Борьба еще впереди», – сказал Оздоев.

    Источник: «Известия»

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