Оздоев: «Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует. Борьба еще впереди»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал интервью перед матчем с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

«Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует, ведь впереди еще много матчей. Нужно показать в Германии свою игру и биться до конца.

У нас очень ровная группа, все команды способны продемонстрировать достойный результат. Борьба еще впереди», – сказал Оздоев.