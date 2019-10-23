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  • Оздоев: «Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует. Борьба еще впереди»

Оздоев: «Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует. Борьба еще впереди»

23 октября 2019, 10:45
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал интервью перед матчем с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

«Не сказать, что удачный результат во встрече с «РБ Лейпциг» нам что-то гарантирует, ведь впереди еще много матчей. Нужно показать в Германии свою игру и биться до конца.

У нас очень ровная группа, все команды способны продемонстрировать достойный результат. Борьба еще впереди», – сказал Оздоев.

Источник: «Известия»
Лига чемпионов Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (2)
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Garrincha58
1571822371
с таким настроем зачем выходить и выигрывать если это вам ничего не даёт
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paracetamol
1571824328
Дави немчуру, а там посмотрим!
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