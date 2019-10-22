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  • Лига чемпионов. Дубль Дибалы помог «Ювентусу» победить «Локомотив»

Лига чемпионов. Дубль Дибалы помог «Ювентусу» победить «Локомотив»

22 октября 2019, 23:52
165

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Ювентусу». Россияне вели в счете, но хозяевам помог дубль форварда Пауло Дибалы.

У «Локомотива» единственный мяч забил Алексей Миранчук. Москвичи остались на третьей строчке в таблице группы, а «Ювентус» в ней лидирует.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Локомотив (Россия) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранчук, 30; 1:1 – Дибала, 77; 2:1 – Дибала, 79.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Роналду, Дибала (Бернардески, 81), Алекс Сандро, Матюиди (Рабьо, 65), Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Идову, Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Ал. Миранчук, Эдер.

Предупреждения: Матюиди, 17; Куадрадо, 68 – Крыховяк, 72; Баринов, 90.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ювентус Локомотив Дибала Пауло
Комментарии (165)
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DemSerg
1571777693
Всё по делу. Юве весь матч возил Локомотив, просто паровозам везло с отскоками. А потом справедливость восторжествовала.
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УхоГорлоНос
1571777723
Ювентус отскочил))) Ну а если по делу, парни молодцы, старались, но уровня/мастерства не хватает(( Палыча жалко
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FCTB
1571777741
Жаль конечно. Но Локомотив все равно молодцы. Старались. Жаль, что не продержались оставалось совсем чуть чуть. Удачи в следующих играх!
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Fan Loko mik
1571777763
Да, как говорится уровень мастерства у Юве мягко говоря превосходит Локо. Единственный игрок в составе ЛОКО сравнимый по этому показателю с игроками Юве - это Жоао Мариу! Но тем не менее продолжаем играть и не вешать НОС!
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petr69
1571777862
Спасибо Палыч! Могли и продержаться
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Рубинище
1571778455
Локо был плох. 2айма из штрафной не вылазили. юве возил как бобиков. приехали всей командой в обороне сидеть. пешком идут атаковать -с юве? Миранчуку только дно европы светит с его игрой и то на скамейке. Марио и Едер хороши.
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Garrincha58
1571778485
здесь Европа пенальти не дают просто так
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Из Твери Леха
1571779561
Да вы хоть "молодцы"-то не пишите. Это че получается, если не проиграли как свинорылые 7-0, то уже дифирамбы петь можно? Охренеть, дожили! Благодарность за поражение, которое умудрились за 2 минуты сделать. Все это напоминает Барсу-Рубин. Только у тех с концентрацией все было в порядке и в контр-атаке тоже. Идову просто укуренный, ладно там с Куадрадо не справляется и теряет все, что можно из виду, но пас-то своему в километровый оффсайд зачем давать? А еще Миранчук в конце второго тайма на чужой половине поля принимает мяч и умудряется его просрать Бентакуру, который был в 10-ти метров от него...Больше всего смешно стало, когда Чердак запел, что его стоимость после забитого из-за случайного отскока гола - возросла! Я понимаю, что это далеко не тот Локо, который Интер рвал 3-0, да и Интер тот 100% был слабее этого Юве. Но ей богу, не за что "спасибо" говорить!
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johnny983
1571806086
Очнитесь, вы радуетесь поражению. Нет у нас психологии победителей - приезжаем на выезды, чтобы отбиться, отстоять 0:0. Да лучше проиграть, играя в футбол, чем проиграть, стоя у своих ворот. Выиграть, конечно, ещё лучше, но это не сразу.
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Kollljan
1571808585
Новая фишка российского футбола - хвалить проигравшую команду. За что хвалим Локомотив? За "автобус" глухой? За то что "физики" не хватило? За то, что мастерства не хватило? Тут в комментариях много фраз типа: " уровень команд разный". А чем определяется этот уровень? Наверное, как раз тем, чего у Локомотива нет: физики и мастерства игроков. Есть бегунки и то не на все 90 минут с единственной задачей валить соперников на газон. Вывод прост - не заслуживает Семин и Локомотив похвалы. А, скорее, наоборот!
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