Лига чемпионов. Дубль Дибалы помог «Ювентусу» победить «Локомотив»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Ювентусу». Россияне вели в счете, но хозяевам помог дубль форварда Пауло Дибалы.

У «Локомотива» единственный мяч забил Алексей Миранчук. Москвичи остались на третьей строчке в таблице группы, а «Ювентус» в ней лидирует.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Локомотив (Россия) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранчук, 30; 1:1 – Дибала, 77; 2:1 – Дибала, 79.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Роналду, Дибала (Бернардески, 81), Алекс Сандро, Матюиди (Рабьо, 65), Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Идову, Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Ал. Миранчук, Эдер.

Предупреждения: Матюиди, 17; Куадрадо, 68 – Крыховяк, 72; Баринов, 90.

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