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    Лига чемпионов. Дубль Дибалы помог «Ювентусу» победить «Локомотив»

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Ювентусу». Россияне вели в счете, но хозяевам помог дубль форварда Пауло Дибалы.

    У «Локомотива» единственный мяч забил Алексей Миранчук. Москвичи остались на третьей строчке в таблице группы, а «Ювентус» в ней лидирует.

    Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

    Ювентус (Италия) – Локомотив (Россия) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Миранчук, 30; 1:1 – Дибала, 77; 2:1 – Дибала, 79.

    «Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Роналду, Дибала (Бернардески, 81), Алекс Сандро, Матюиди (Рабьо, 65), Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Идову, Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Ал. Миранчук, Эдер.

    Предупреждения: Матюиди, 17; Куадрадо, 68 – Крыховяк, 72; Баринов, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2019 23:52
    Комментарии132
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      Рейтинг: +3818

      paracetamol 28 минут назад

      Продавили под конец. А счастье было так близко!

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      Рейтинг: +1799

      Борат 30 минут назад

      Боюсь представить, что с обороной локо сделает Спартак - мирзов и бакаев просто разорвут локомотив как тузик грелку! Штук 5 точно загрузят!

      -1
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      Рейтинг: +5312

      Антибиотик > Борат 23 минуты назад

      Клоун, ты кричал, что твой любимый парень Роналду забьет сегодня три гола. И где он сегодня был?! Иди к психологу, ты больной)

      1
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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > Борат 22 минуты назад

      и 2 наверное с пенок тоже как и бомжики

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      Рейтинг: +467

      Из Твери Леха > Борат 19 минут назад

      Дибила чисто по-братски расскажет Понсе, как выиграть матч за 2 минуты.

      -1
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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > Антибиотик 15 минут назад

      на помойку и лавочника хватило, а вот крысовяку не повезло, обычно рикошетами от киперов и штанг залетало ну и нырки в рпл, но здесь слава богу не лига третьего мира

      0
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      Рейтинг: +152

      житель СПб 36 минут назад

      Молодец, Юрий Павлович! Очень достоин уважения. Уважай своих! И зря болельщики Локомотива сильно расстраиваются - ведь хорошо играли! А лучше всех - именно Семин. Он-то ошибок не сделал (разве что Идову надо было заменять). А вот игроки Локомотива немного недоработали, Алексей немного пижонил, недобегал в 1 тайме - а так было бы 2-0 в пользу Локомотива. И все равно - достойны уважения. Спасибо за игру.

      2
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      Рейтинг: +467

      Из Твери Леха 38 минут назад

      Да вы хоть "молодцы"-то не пишите. Это че получается, если не проиграли как свинорылые 7-0, то уже дифирамбы петь можно? Охренеть, дожили! Благодарность за поражение, которое умудрились за 2 минуты сделать. Все это напоминает Барсу-Рубин. Только у тех с концентрацией все было в порядке и в контр-атаке тоже. Идову просто укуренный, ладно там с Куадрадо не справляется и теряет все, что можно из виду, но пас-то своему в километровый оффсайд зачем давать? А еще Миранчук в конце второго тайма на чужой половине поля принимает мяч и умудряется его просрать Бентакуру, который был в 10-ти метров от него...Больше всего смешно стало, когда Чердак запел, что его стоимость после забитого из-за случайного отскока гола - возросла! Я понимаю, что это далеко не тот Локо, который Интер рвал 3-0, да и Интер тот 100% был слабее этого Юве. Но ей богу, не за что "спасибо" говорить!

      3
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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > Из Твери Леха 37 минут назад

      слабых всегда жалели, ведь 0-1 до 77 минуты кроме как чудо не назвать

      2
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      Рейтинг: +169

      kliker > Вальдемар IV 23 минуты назад

      Эти комментаторы знают своё дело, а результате вся ветка гордится проигрышем ))).
      Я немного их включал по ходу матча, но тут же приходилось обратно выключать.

      0
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      Рейтинг: +18252

      VVM1964 > Из Твери Леха 22 минуты назад

      Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет , Локо - молодцы , сыграли вполне достойно и с правильной тактикой , маловероятно , но могло и чудо произойти , а уповать на то что не смогли порвать Ювентус , на его поле , может только ...... Леха из Твери . )))

      0
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      Рейтинг: +902

      Jhon1989 > Из Твери Леха 12 минут назад

      Ну да чё ты гадкий прямо спасу нет.... Лузер Хренов!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +81

      bolel58 38 минут назад

      Не хватило сил, концентрации и класса, что бы хоть что то противопоставить топовым мастерам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3818

      paracetamol 40 минут назад

      Надо было Шпалычу замены проводить минуты с 60-й. Народ явно устал.

      2
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      Рейтинг: +5312

      Антибиотик > paracetamol 36 минут назад

      Менять некем.

      2
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      Рейтинг: +515

      Mr Green > paracetamol 35 минут назад

      только вот кем? там лавка то

      2
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      Рейтинг: +42

      Phaust 44 минуты назад

      Вот что хотите думайте, но нашим не хватает психологии. Если бы вышли против них в форме зенита или Спартака те же люди, Локо бы несся вперёд как очумелые.

      1
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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > Phaust 43 минуты назад

      ну спартак то аутсайдер против него грех не выигрывать, а вот зине могут пенок дать левых чревато нестись

      0
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      ...
      Рейтинг: +3088

      Рубинище > Phaust 40 минут назад

      Турки баварии 2 забили а не окопы рыли. Семин по др не умеет

      0
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      Рейтинг: +80

      Brabus71 > Phaust 28 минут назад

      Нашим всего не хватает... касается всех наших клубов, ни физики, ни жёсткости, ни техники, ни ума, ни желания...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5312

      Антибиотик > Рубинище 20 минут назад

      Придурок, у Баварии в группе нет турков)) Ты, как обычно мелешь, что попало.

      1
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      Рейтинг: +3542

      dinar7777dinar 45 минут назад

      с уважением !! палыч с уважением. играли хорошо ! элементарно сил не хватило. отскок ювентуса.

      0
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      Рейтинг: +1126

      exreporter 46 минут назад

      Сложные ощущения. С одной стороны, было место подвигу, и вот почти.. Вроде молодцы. С другой стороны... Хороший гол, но в остальном не знали, что делать после отбора мяча. Боксер вроде не падает. Но сгорблен под тучей ударов. Хвастать перед Европой хочется все же чем-то еще, кроме стойкости.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2445

      TOMSON 47 минут назад

      Локо молодцы. Отыграли как могли, но что поделать если у Юве выходят на замену Игуаин,Бернардески, Рабьо. А у Локо? У Локо по факту и выходить не кому

      7
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      Рейтинг: +5312

      Антибиотик > TOMSON 43 минуты назад

      Хоть один грамотный комментарий. Спасибо.

      2
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      ...
      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > TOMSON 41 минуту назад

      три человека всего не было какие потери? вечно москвабадцы ноют

      2
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      Рейтинг: +2445

      TOMSON > Вальдемар IV 34 минуты назад

      При чем тут потери? Сам класс игроков другой. Любой вышедший на замену у Юве был бы лидером у Локо. По этому одни борются за престиж другие за победу в ЛЧ. Даже если бы Локо был без травм, рисунок игры не поменялся бы.

      1
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      Рейтинг: +5312

      Антибиотик > Вальдемар IV 32 минуты назад

      Жемалетдинов, Миранчук Ан., Ротенберг, Рыбус, Смолов, Фарфан, Джорджевич. Но тебе придурку этого не понять.

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      Рейтинг: +5312

      Антибиотик > TOMSON 30 минут назад

      Там нет понимания в футболе. Вальдемар просто любит на кнопки клавиатуры давить.

      0
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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > TOMSON 21 минуту назад

      ну бомжам с пятью составами не стоит переживать некоторым и в лиге играть некем, а их и так ваши судьи вечно душат, сам знаешь кого, один молодой но уже всем кость в горле клуб

      0
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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > Антибиотик 19 минут назад

      а какая связь судейского сухиномотива с футболом? в лиге вас тянут, в европе не получается
      надеюсь сдохнешь как и один сериальный антибиотик в подворотне

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      Рейтинг: -35

      Вальдемар IV > Антибиотик 18 минут назад

      а теперь посчитай как у того же краснодара потери, малолетняя девчуля, мало того что из-за ваших судеек они потеряли прямое место, но ноете только вы

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      Рейтинг: +5312

      Антибиотик > Вальдемар IV 13 минут назад

      Я тебя понял))) Помажь голову зеленкой и вызывай психушку...

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      Рейтинг: +2445

      TOMSON > Вальдемар IV 6 минут назад

      Красава! Как девочка с темы на тему перепрыгнул, что явно говорит о том, что сказать вам нечего.

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