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  • Игроки «Ахмата» почтили память Яшина на улице его имени в Грозном

Игроки «Ахмата» почтили память Яшина на улице его имени в Грозном

22 октября 2019, 19:22
5

Сегодня, 22 октября, исполнилось бы 90 лет бывшему вратарю «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину. «Ахмат» почтил память спортсмена.

«22 октября исполнилось бы 90 лет легендарному советскому вратарю Льву Яшину. Отдавая дань уважения великому вратарю, игроки команды «Ахмат» возложили цветы к мемориальной доске Льву Яшину в Грозном на одноименной улице», – информирует пресс-служба чеченцев.

  • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
  • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
  • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

Источник: твиттер «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Яшин Лев
Комментарии (5)
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Лев из Москвы
1571803821
Спасибо
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yurdin
1571817390
Молодцы!
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fedser
1571928665
Респект!
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Суворов_лучший
1571947368
Яшин лучший на века!!! И как футболист, и как Человек!!!
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