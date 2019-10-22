Игроки «Ахмата» почтили память Яшина на улице его имени в Грозном

Сегодня, 22 октября, исполнилось бы 90 лет бывшему вратарю «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину. «Ахмат» почтил память спортсмена.

«22 октября исполнилось бы 90 лет легендарному советскому вратарю Льву Яшину. Отдавая дань уважения великому вратарю, игроки команды «Ахмат» возложили цветы к мемориальной доске Льву Яшину в Грозном на одноименной улице», – информирует пресс-служба чеченцев.