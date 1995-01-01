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    Игроки «Ахмата» почтили память Яшина на улице его имени в Грозном

    Сегодня, 22 октября, исполнилось бы 90 лет бывшему вратарю «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину. «Ахмат» почтил память спортсмена.

    «22 октября исполнилось бы 90 лет легендарному советскому вратарю Льву Яшину. Отдавая дань уважения великому вратарю, игроки команды «Ахмат» возложили цветы к мемориальной доске Льву Яшину в Грозном на одноименной улице», – информирует пресс-служба чеченцев.

    • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
    • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
    • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

    Источник: твиттер «Ахмата»

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