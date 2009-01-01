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    Вратарь «Лейпцига» Гулачи: «Хотим победить «Зенит» перед домашними трибунами»

    Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

    «Важная игра против «Зенита» – в наших головах. Хотя не все было идеально в последних нескольких играх, мы на правильном пути. Мы хотим победить «Зенит» в среду перед домашними трибунами», – сказал Гулачи.

    • «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
    • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.

    Источник: твиттер «РБ Лейпциг»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +719

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Удачи Зениту и всем российским командам в еврокубках!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      Бриг 1 час назад

      И Зенит хочет. Договоримся?

      0
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