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  • Вратарь «Лейпцига» Гулачи: «Хотим победить «Зенит» перед домашними трибунами»

Вратарь «Лейпцига» Гулачи: «Хотим победить «Зенит» перед домашними трибунами»

22 октября 2019, 18:54
4

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Важная игра против «Зенита» – в наших головах. Хотя не все было идеально в последних нескольких играх, мы на правильном пути. Мы хотим победить «Зенит» в среду перед домашними трибунами», – сказал Гулачи.

  • «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
  • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.

Источник: твиттер «РБ Лейпциг»
Лига чемпионов Лига чемпионов РБ Лейпциг Зенит Гулачи Петер
Комментарии (4)
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Бриг
1571761493
И Зенит хочет. Договоримся?
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Ганнибал Лектор
1571762534
Удачи Зениту и всем российским командам в еврокубках!
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Alemann
1571768065
Хотите.
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paracetamol
1571779044
Хотеть запретить нельзя, а вот как это сделать? Накидают тебе Дзюба и Азмун!
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