Вратарь «Лейпцига» Гулачи: «Хотим победить «Зенит» перед домашними трибунами»

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Важная игра против «Зенита» – в наших головах. Хотя не все было идеально в последних нескольких играх, мы на правильном пути. Мы хотим победить «Зенит» в среду перед домашними трибунами», – сказал Гулачи.