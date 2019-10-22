Вратарь «Лейпцига» Гулачи: «Хотим победить «Зенит» перед домашними трибунами»

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Важная игра против «Зенита» – в наших головах. Хотя не все было идеально в последних нескольких играх, мы на правильном пути. Мы хотим победить «Зенит» в среду перед домашними трибунами», – сказал Гулачи.
- «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
- «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.
Источник: твиттер «РБ Лейпциг»