Модрич – о «Золотом мяче»: «Желаю удачи Месси, Роналду, ван Дейку и Салаху»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, кому желает победы в «Золотом мяче».

«Это сложно, но для меня выделяются четыре имени: Роналду, Месси, ван Дейк и Салах. Я желаю им удачи», – сказал Модрич.