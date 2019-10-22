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  • Модрич – о «Золотом мяче»: «Желаю удачи Месси, Роналду, ван Дейку и Салаху»

Модрич – о «Золотом мяче»: «Желаю удачи Месси, Роналду, ван Дейку и Салаху»

22 октября 2019, 15:34
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, кому желает победы в «Золотом мяче».

«Это сложно, но для меня выделяются четыре имени: Роналду, Месси, ван Дейк и Салах. Я желаю им удачи», – сказал Модрич.

  • В понедельник журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
  • В список номинантов не вошел действующий обладатель награды – Модрич.
  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Источник: Sport English
Испания. Примера Испания Реал Ливерпуль Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука ван Дейк Вирджил Салах Мохамед
Комментарии (2)
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Saracen Jr
1571749638
Не, чёт ты загнул. Вон, посмотри в сборную года. Там же есть лучший игрок всех времен и народов - марсело. Это ж каким крутым и лучшим надо быть, чтоб проиграть конкуренцию молодому игроку, не играть полгода, но все равно быть в сборной сезона!!! Кто ещё так может? Да никто вообще, марсело лучший. Именно он заслужил получить мяч
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Decorhome
1571756010
Молодец
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