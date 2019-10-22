Модрич – о «Золотом мяче»: «Желаю удачи Месси, Роналду, ван Дейку и Салаху»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, кому желает победы в «Золотом мяче».
«Это сложно, но для меня выделяются четыре имени: Роналду, Месси, ван Дейк и Салах. Я желаю им удачи», – сказал Модрич.
- В понедельник журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
- В список номинантов не вошел действующий обладатель награды – Модрич.
- «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
- Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.
Источник: Sport English