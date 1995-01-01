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    Il Giornale: Райола предложил Ибрагимовича «Интеру»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Интере».

    По информации источника, агент 38-летнего нападающего Мино Райола предложил услуги своего клиента руководству миланского клуба. В настоящий момент обсуждается вариант, при котором Ибрагимович пополнит состав «Интера» в январе, когда у шведского форварда закончится контракт с «Лос-Анджелесом».

    • Ибрагимович выступал за «Интер» с 2006 по 2009 годы.
    • В составе миланского клуба Ибрагимович провел 88 матчей и забил 57 голов.

    Источник: Il Giornale

    Il Giornale - ежедневная газета на итальянском языке, выпускаемая в Милане.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +508

      Fju-2 34 минуты назад

      В паре с Дзюбой наведут шороху)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2469

      InterMilLano1908 1 час назад

      Было бы неплохо, да и на рекламе заработать

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