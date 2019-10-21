Il Giornale: Райола предложил Ибрагимовича «Интеру»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Интере».

По информации источника, агент 38-летнего нападающего Мино Райола предложил услуги своего клиента руководству миланского клуба. В настоящий момент обсуждается вариант, при котором Ибрагимович пополнит состав «Интера» в январе, когда у шведского форварда закончится контракт с «Лос-Анджелесом».