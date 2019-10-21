Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Il Giornale: Райола предложил Ибрагимовича «Интеру»

21 октября 2019, 22:23
3

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Интере».

По информации источника, агент 38-летнего нападающего Мино Райола предложил услуги своего клиента руководству миланского клуба. В настоящий момент обсуждается вариант, при котором Ибрагимович пополнит состав «Интера» в январе, когда у шведского форварда закончится контракт с «Лос-Анджелесом».

  • Ибрагимович выступал за «Интер» с 2006 по 2009 годы.
  • В составе миланского клуба Ибрагимович провел 88 матчей и забил 57 голов.

Источник: Il Giornale

Il Giornale - ежедневная газета на итальянском языке, выпускаемая в Милане.

Италия. Серия А США. МЛС Интер Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан Райола Мино
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1571686011
Было бы неплохо, да и на рекламе заработать
Ответить
Fju-2
1571688175
В паре с Дзюбой наведут шороху)
Ответить
ItalianFootball
1571729151
Он с этого фрукта уже не сок выдавливает, уже труху.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+