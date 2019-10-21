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«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»

21 октября 2019, 06:24
12

Делегация «Локомотива» прибыла в Турин, где во вторник состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Благополучно долетели!» – сообщила пресс-служба московского клуба в твиттере, сопроводив пост несколькими фотографиями.

  • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября в 22:00 по московскому времени.
  • По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Лига чемпионов Ювентус Локомотив
Комментарии (12)
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BlackMurder
1571639429
лучше б дали денег и решили вопрос со счетом 3-0)))ну продуплят же)
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Portoz
1571641299
будет порно с русской проводницей
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Я - легенда
1571643617
Локо повторить успех, достигнутый в Леверкузене!
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lNeTl
1571644083
4 очка).Ну,а если серьезно,то у Локо нет шансов даже на ничью, статистика Юве в этом сезоне впечатляет
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Romantic2010
1571650516
Ювентус забивает достаточно мало, поэтому есть шанс зацепиться за очки
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paracetamol
1571673319
Шпалыч, тонуть так с музыкой!
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erma
1571691180
Было бы классно, если бы Локо приехал на личном поезде и на вокзале их бы встречал духовой оркестр Турина.
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