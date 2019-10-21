«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»

Делегация «Локомотива» прибыла в Турин, где во вторник состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Благополучно долетели!» – сообщила пресс-служба московского клуба в твиттере, сопроводив пост несколькими фотографиями.
- Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября в 22:00 по московскому времени.
- По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.
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Источник: Официальный твиттер «Локомотива»