«Динамо» в первой игре Новикова забило «Краснодару» на третьей минуте

В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Защитник хозяев Григорий Морозов открыл счет на третьей минуте.
Это дебютный матч для исполняющего обязанности главного тренера москвичей Кирилла Новикова. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене».
- «Динамо» перед игрой шло в зоне вылета.
- Новиков также работает главным тренером молодежного состава «Динамо».
- «Краснодар» на следующей неделе проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
Источник: Бомбардир.ру