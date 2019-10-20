«Динамо» в первой игре Новикова забило «Краснодару» на третьей минуте

В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Защитник хозяев Григорий Морозов открыл счет на третьей минуте.

Это дебютный матч для исполняющего обязанности главного тренера москвичей Кирилла Новикова. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене».