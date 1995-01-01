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    «Динамо» в первой игре Новикова забило «Краснодару» на третьей минуте

    В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Защитник хозяев Григорий Морозов открыл счет на третьей минуте.

    Это дебютный матч для исполняющего обязанности главного тренера москвичей Кирилла Новикова. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене».

    • «Динамо» перед игрой шло в зоне вылета.
    • Новиков также работает главным тренером молодежного состава «Динамо».
    • «Краснодар» на следующей неделе проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1614

      Фан666 12 минут назад

      И филипп нас покинул вместе с 25 лямами

      0
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      Рейтинг: +1819

      Борат 58 минут назад

      Только разозлили быков, ща трёшку получат!

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