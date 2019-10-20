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  • «Динамо» в первой игре Новикова забило «Краснодару» на третьей минуте

«Динамо» в первой игре Новикова забило «Краснодару» на третьей минуте

20 октября 2019, 19:19
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В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Защитник хозяев Григорий Морозов открыл счет на третьей минуте.

Это дебютный матч для исполняющего обязанности главного тренера москвичей Кирилла Новикова. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене».

  • «Динамо» перед игрой шло в зоне вылета.
  • Новиков также работает главным тренером молодежного состава «Динамо».
  • «Краснодар» на следующей неделе проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Новиков Кирилл
Комментарии (2)
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Фан666
1571591516
И филипп нас покинул вместе с 25 лямами
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Кузьмич на трибуне
1571598609
Абсолютно бездарная игра Краснодара сильно разочаровала.
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