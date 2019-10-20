Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарри – о победе над «Болоньей»: «Неплохой матч, испорченный 3-4 жуткими ошибками»

Сарри – о победе над «Болоньей»: «Неплохой матч, испорченный 3-4 жуткими ошибками»

20 октября 2019, 08:21

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями после победы своей команды над «Болоньей» в матче 8-го тура Серии А.

«Говорил своим игрокам, что не нужно пытаться контролировать матч и расслабляться из-за преимущества, потому что это может принести неприятности в концовке. Мне кажется, что «Ювентус» быстрее перемещал мяч после перерыва, а «Болонья» опаздывала на долю секунды. То ли мы заиграли лучше, то ли они устали после сдерживания нас в первом тайме.

Есть существенная разница между эффективными передачами и эфемерным контролем мяча. В последнюю пятиминутку мы действовали отвратительно и теряли мяч на нашей трети поля в элементарных ситуациях. Это был неплохой матч, испорченный тремя-четырьмя жуткими ошибками, над которыми нам следует поработать. Важно донести до игроков, что нельзя владеть мячом ради самого факта владения, нужно делать это осмысленно. Мы переходим в режим контроля, и это плохо», – сказал Сарри.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Болонья Сарри Маурицио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+