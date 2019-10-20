Сарри – о победе над «Болоньей»: «Неплохой матч, испорченный 3-4 жуткими ошибками»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями после победы своей команды над «Болоньей» в матче 8-го тура Серии А.

«Говорил своим игрокам, что не нужно пытаться контролировать матч и расслабляться из-за преимущества, потому что это может принести неприятности в концовке. Мне кажется, что «Ювентус» быстрее перемещал мяч после перерыва, а «Болонья» опаздывала на долю секунды. То ли мы заиграли лучше, то ли они устали после сдерживания нас в первом тайме.

Есть существенная разница между эффективными передачами и эфемерным контролем мяча. В последнюю пятиминутку мы действовали отвратительно и теряли мяч на нашей трети поля в элементарных ситуациях. Это был неплохой матч, испорченный тремя-четырьмя жуткими ошибками, над которыми нам следует поработать. Важно донести до игроков, что нельзя владеть мячом ради самого факта владения, нужно делать это осмысленно. Мы переходим в режим контроля, и это плохо», – сказал Сарри.