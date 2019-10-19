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  • Главные новости дня. Григорян ушел из «Тамбова», «Спартак» сыграл вничью в первом матче при Тедеско

Главные новости дня. Григорян ушел из «Тамбова», «Спартак» сыграл вничью в первом матче при Тедеско

19 октября 2019, 21:49
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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slavа0508
1571511810
Непонятно вообще зачем его брали,,,,тренера который вывел Тамбов в вышку сняли и поставили Григоряна бабского тренера,,,за какие такие заслуги???а человека который вывел Тамбов в элиту незаслуженно убрали вот и получают своё,,,
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alex1951
1571512638
Ростов : Карпин на выход - Конон на вход....))))
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petr69
1571514515
Город маленький, Абрамовичи в нем не проживают,премиальные за выигрыш всего 300т-рублей конечно. И как мотивировать команду этими копейками. Вот и не справился Григорян
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RUSARM
1571518330
А где этот Григорян проявил себя?? Вопрос!! Где бы не работал,всегда не долго-это не тренер уровня РПЛ,самое место во второй лиге!!!
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RotBerg
1571535723
Как там Чемпион Мима Шырле? Феерит?)
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