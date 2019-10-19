Главные новости дня. Григорян ушел из «Тамбова», «Спартак» сыграл вничью в первом матче при Тедеско

Роналду зарабатывает на рекламе в инстаграме на 13 миллионов больше, чем в «Ювентусе».

Ибрагимович: «Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят. Я по-прежнему забиваю 20 голов за сезон. Хочу перейти в команду, борющуюся за чемпионство».

РПЛ. «Урал» одержал волевую гостевую победу над «Тамбовом».

Григорян подал в отставку, ее приняли. «Тамбов» занимает последнее место.

Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови.

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином».

Джорджевич избежал разрыва крестообразных связок.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах.

Дзюба оформил хет-трик в матче РПЛ впервые с 2013 года.