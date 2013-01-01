Главные новости дня. Григорян ушел из «Тамбова», «Спартак» сыграл вничью в первом матче при Тедеско

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +718

      petr69 28 минут назад

      Город маленький, Абрамовичи в нем не проживают,премиальные за выигрыш всего 300т-рублей конечно. И как мотивировать команду этими копейками. Вот и не справился Григорян

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      Рейтинг: +7496

      alex1951 59 минут назад

      Ростов : Карпин на выход - Конон на вход....))))

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      Рейтинг: +12647

      slavutiq70 1 час назад

      Непонятно вообще зачем его брали,,,,тренера который вывел Тамбов в вышку сняли и поставили Григоряна бабского тренера,,,за какие такие заслуги???а человека который вывел Тамбов в элиту незаслуженно убрали вот и получают своё,,,

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