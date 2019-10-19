РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

Главный тренер Доменико Тедеско провел первый матч во главе «Спартака». В 13 туре РПЛ его команда сыграла вничью с «Рубином», не сумев отправить мяч в чужие ворота.

Благодаря очку москвичи поднялись с 12-го на девятое место в таблице. Тедеско назначили на этой неделе.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров (Ларссон, 84), Шюррле (Мирзов, 64), Тиль (Понсе, 56), Крал.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Могилевец, Подберeзкин (Кипиани, 75), Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Кьяртанссон.

Предупреждения: Шюррле, 48 – Денисов, 54; Могилевец, 60; Плиев, 90+2.