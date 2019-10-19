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  • РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

19 октября 2019, 18:27
108

Главный тренер Доменико Тедеско провел первый матч во главе «Спартака». В 13 туре РПЛ его команда сыграла вничью с «Рубином», не сумев отправить мяч в чужие ворота.

Благодаря очку москвичи поднялись с 12-го на девятое место в таблице. Тедеско назначили на этой неделе.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров (Ларссон, 84), Шюррле (Мирзов, 64), Тиль (Понсе, 56), Крал.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Могилевец, Подберeзкин (Кипиани, 75), Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Кьяртанссон.

Предупреждения: Шюррле, 48 – Денисов, 54; Могилевец, 60; Плиев, 90+2.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (108)
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Ссппааррттаакк
1571498933
Ну Хоть Так.
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СвинкаСправедливости
1571499022
Бакаев днище. Ларссон просто в разы лучше, он умнее, быстрее принимает верные решения и не привозит команде проблемы. Бакаев сегодня засрал весь матч. Худший игрок на поле.
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VVM1964
1571499117
Дааа ((( Даже не знаю - толи добыли , толи сохранили очко ? Ужасный ужас ((( То что нет команды даже говорить не приходится , но удручает еще и полная деградация игроков ((( Это когда еще было такое , что бы вышедшего на замену Мирзова наверное надо назвать лучшим игроком ((( Да - Тедеско придется много и трудно поработать , с ужасом пытаюсь представить что из нас сделает Локомотив в следующем туре .
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oyabun
1571499566
В игре двух лузеров победила Дружба! )) Поздравляю Тедеско с почином, хоть он и вышел не очень, а всех красно-белых с тем что команда хотя бы не проиграла в шестой раз подряд. Кто бы мог подумать, что дойдет до такого - раньше для нас ничья равнялась поражению, а теперь радуемся ничьей как победе.
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oyabun
1571500213
Вообще странное впечатление от первой игры под началом Тедеско. Команда играла от обороны, очень неохотно и главное медленно переходя в атаку. Результат данной тактики - 3 сэйва Максименко, то есть ничего хорошего. А начали играть только последние 20 мин, но толку от этого если никто не может попасть в створ ворот? Особенно разочаровали Умяров и Бакаев, а также прибывшие видимо отдыхать в Россию Шюррле, Тиль, Крал. Оживили игру только Мирзов и Понсе, хорошо хоть тренер грамотно делает замены. Но игра под его руководством первая, делать определенные выводы рано - будем посмотреть дальше.
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Kuhonnik
1571501126
те кто недоволен валите на х
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Sviro
1571501586
Будем посмотреть дальше. Прошу прощения, спартачи, но не верю я в теде и тепе.... Не думаю, что получится у него в Спартаке
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slavа0508
1571501872
Первое результата пока рано ждать как бы не был хорош тренер,,,,,второе межсезонка явно провалена Кононовым у команды нет кондиций,,,и третье БЕЗ НАПА хорошего напа не обойтись,,,,,,ну это мои личные мнения может и ошибочные,,,,,
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filosof sparty
1571501976
Не знаю кем предстанет Тедеско позже, но сегодня он трус!
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GM
1571502516
Два середнячка РПЛ сыграли между собой. Результат закономерный.
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