РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

Але , где там свингер орущий про Умярова)? дважды **** попасть не может! купить же кого ни ть из ребят "живой футбол"!
Главный тренер Доменико Тедеско провел первый матч во главе «Спартака». В 13 туре РПЛ его команда сыграла вничью с «Рубином», не сумев отправить мяч в чужие ворота.
Благодаря очку москвичи поднялись с 12-го на девятое место в таблице. Тедеско назначили на этой неделе.
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров (Ларссон, 84), Шюррле (Мирзов, 64), Тиль (Понсе, 56), Крал.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Могилевец, Подберeзкин (Кипиани, 75), Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Кьяртанссон.
Предупреждения: Шюррле, 48 – Денисов, 54; Могилевец, 60; Плиев, 90+2.