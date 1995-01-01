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    РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

    Главный тренер Доменико Тедеско провел первый матч во главе «Спартака». В 13 туре РПЛ его команда сыграла вничью с «Рубином», не сумев отправить мяч в чужие ворота.

    Благодаря очку москвичи поднялись с 12-го на девятое место в таблице. Тедеско назначили на этой неделе.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров (Ларссон, 84), Шюррле (Мирзов, 64), Тиль (Понсе, 56), Крал.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Могилевец, Подберeзкин (Кипиани, 75), Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Кьяртанссон.

    Предупреждения: Шюррле, 48 – Денисов, 54; Могилевец, 60; Плиев, 90+2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии58
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      Рейтинг: +1205

      PNZ1985 2 минуты назад

      Але , где там свингер орущий про Умярова)? дважды **** попасть не может! купить же кого ни ть из ребят "живой футбол"!

      0
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      Рейтинг: +992

      rash1959 2 минуты назад

      Ни рыба - ни мясо... Странно, но почему то даже не волновала игра, просто просмотр, ни боления, ни х.я... Какое то днище. Хоть не проиграли.

      0
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      Рейтинг: +7494

      alex1951 3 минуты назад

      Пусть поклонники Спартака решают ,что это была за игра.
      Вверх по лестнице ведущей вниз или коварный план ТД-ско по превращению команды в грозную боевую машину ,сметающей всех и вся на своем пути.....

      0
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      Рейтинг: +20585

      oyabun 3 минуты назад

      В игре двух лузеров победила Дружба! )) Поздравляю Тедеско с почином, хоть он и вышел не очень, а всех красно-белых с тем что команда хотя бы не проиграла в шестой раз подряд. Кто бы мог подумать, что дойдет до такого - раньше для нас ничья равнялась поражению, а теперь радуемся ничьей как победе.

      4
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      Рейтинг: +182

      Спартач80 3 минуты назад

      Джикия , ты ублюдок иди в Уфу,не капитан ты!!!!

      -2
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      Рейтинг: +2598

      uBaH_ > Спартач80 3 минуты назад

      И как ты пришел к такому гениальному высеру? Пол литра выжрал?

      4
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      Рейтинг: +2411

      InterMilLano1908 > Спартач80 2 минуты назад

      Алкаш, он даже не играл у него КК... Я же говорю тебе иди бухай, футбол не твое

      3
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      Рейтинг: +21029

      gol_kak_sokol > Спартач80 2 минуты назад

      Протрезвей, потом пиши.

      2
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      Рейтинг: +6174

      derrik2000 > Спартач80 2 минуты назад

      Так он сегодня и не играл из-за КК в прошлом туре! ))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +16

      Nik1964 4 минуты назад

      Половина команды, не тренера, а игрочишек надо менять. Во дворе пацаны лучше играют. Бакаев сегодня был нулевой. После матча нервы стали не в порядке, сколько моментов загубили, по мячу ударить не могут. За что только им деньги платят?!

      0
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      Рейтинг: +1706

      Snek 5 минут назад

      Почему этот Тедеско так похож на пожилого смурфика?

      0
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      Рейтинг: +3712

      SPACE TRUCKIN 5 минут назад

      по первому тайму Рубин должен был с крупным счётом выигрывать...напа нет...Мирзов оживил игру - остальные какие то полусонные..ни пас отдать ни ударить...причём все как на подбор...сможет ли Тедеско из .овна вылепить подобие конфетки? очень интересно...

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      Рейтинг: +4211

      ivany4 5 минут назад

      Победы не случилось, но и поражения тоже.
      Новинок от тренера не увидели, но и расхлябанности игроков тоже.
      Судя по тому, что игроки придерживались плана на игру и указаний тренера, в будущем мы скорее всего увидим тренерскую команду. Но пока работы предстоит много.

      1
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      Рейтинг: +1022

      ААМ 6 минут назад

      Болезни СПАМа зашли слишком далеко и с наскока не лечатся.

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