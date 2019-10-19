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РПЛ. «Урал» одержал волевую гостевую победу над «Тамбовом»

19 октября 2019, 15:56
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«Тамбов» выигрывал в матче 13 тура РПЛ против «Урала», но удержать преимущество не сумел. Волевая победа досталась гостям, решающий гол забил защитник Вараздат Ароян.

Команда Александра Григоряна осталась на последнем месте в таблице. Уральцы поднялись на шестую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Обухов, 61 (с пенальти); 1:1 – Ильин, 73; 1:2 – Ароян, 76.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Мамтов, 82), Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин (Хосонов, 73), Обухов, Костюков (Чернышов, 59), Мелкадзе.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Панюков, 61), Бикфалви, Егорычев (Бумаль, 64), Эль-Кабир (Насыров, 90+4), Августиняк, Ильин.

Предупреждения: нет – Ароян, 13; Аугустыняк, 35; Бикфалви, 70; Бумаль, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Урал
Комментарии (2)
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Пельш 1
1571499311
Урал молодцы! Так держать!! Волевая победа!
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paracetamol
1571511245
Ильин всю игру сделал.
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