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    РПЛ. «Урал» одержал волевую гостевую победу над «Тамбовом»

    «Тамбов» выигрывал в матче 13 тура РПЛ против «Урала», но удержать преимущество не сумел. Волевая победа досталась гостям, решающий гол забил защитник Вараздат Ароян.

    Команда Александра Григоряна осталась на последнем месте в таблице. Уральцы поднялись на шестую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Обухов, 61 (с пенальти); 1:1 – Ильин, 73; 1:2 – Ароян, 76.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин (Мамтов, 82), Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин (Хосонов, 73), Обухов, Костюков (Чернышов, 59), Мелкадзе.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Панюков, 61), Бикфалви, Егорычев (Бумаль, 64), Эль-Кабир (Насыров, 90+4), Августиняк, Ильин.

    Предупреждения: нет – Ароян, 13; Аугустыняк, 35; Бикфалви, 70; Бумаль, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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