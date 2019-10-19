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Дзюба оформил хет-трик в матче РПЛ впервые с 2013 года

19 октября 2019, 21:02
8

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом» – 6:1.

Хет-триком и двумя результативными передачами в составе хозяев отметился нападающий Артем Дзюба.

Для 31-летнего форварда этот хет-трик стал первым с 27 июля 2013 года. Тогда Дзюба, выступавший в составе «Ростова», забил три гола в ворота «Томи» (3:0).

  • Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».
  • В активе капитана сборной России восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – у Дзюбы пять баллов по системе «гол+пас»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Томь Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Dizgen
1571508224
Карась оформил хет трик а не шлюха
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Сенситив
1571508733
шесть лет полено не стреляло, не пустяк, и вот дровишки, вновь, раздухарились, как-то так...))
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InterMilLano1908
1571509573
Молодец Артем, не надо ему уезжать никуда, если тут у него все так складывается да и возраст уже не маленький
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dinar7777dinar
1571509747
Золотой мяч в студию
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paracetamol
1571510918
Мужик в ударе. Всегда бы так, особенно с немцами в среду.
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латунный
1571513152
карасёв оформил хетрик
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