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    Дзюба оформил хет-трик в матче РПЛ впервые с 2013 года

    В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом» – 6:1.

    Хет-триком и двумя результативными передачами в составе хозяев отметился нападающий Артем Дзюба.

    Для 31-летнего форварда этот хет-трик стал первым с 27 июля 2013 года. Тогда Дзюба, выступавший в составе «Ростова», забил три гола в ворота «Томи» (3:0).

    • Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».
    • В активе капитана сборной России восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.

    РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – у Дзюбы пять баллов по системе «гол+пас»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +439

      латунный 49 минут назад

      карасёв оформил хетрик

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      Рейтинг: +3756

      paracetamol 1 час назад

      Мужик в ударе. Всегда бы так, особенно с немцами в среду.

      0
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      Рейтинг: +3552

      dinar7777dinar 1 час назад

      Золотой мяч в студию

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      Рейтинг: +2434

      InterMilLano1908 1 час назад

      Молодец Артем, не надо ему уезжать никуда, если тут у него все так складывается да и возраст уже не маленький

      0
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      Рейтинг: +1792

      Борат 1 час назад

      Дзюба, побереги голешники на 1 декабря - надо поросей унижать!!!

      0
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      Рейтинг: +585

      Сенситив 2 часа назад

      шесть лет полено не стреляло, не пустяк,
      и вот дровишки, вновь, раздухарились, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +133

      Dizgen 2 часа назад

      Карась оформил хет трик а не шлюха

      -1
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      Рейтинг: +1755

      dyema > Dizgen 1 час назад

      Ядовитой слюной не захлебнись))))

      3
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      Рейтинг: +782

      GSmall > dyema 52 минуты назад

      Я бы сказал коечем другим не поперхнись)

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