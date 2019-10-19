Дзюба оформил хет-трик в матче РПЛ впервые с 2013 года

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом» – 6:1.

Хет-триком и двумя результативными передачами в составе хозяев отметился нападающий Артем Дзюба.

Для 31-летнего форварда этот хет-трик стал первым с 27 июля 2013 года. Тогда Дзюба, выступавший в составе «Ростова», забил три гола в ворота «Томи» (3:0).

Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».

В активе капитана сборной России восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – у Дзюбы пять баллов по системе «гол+пас»