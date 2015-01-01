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    Джорджевич избежал разрыва крестообразных связок

    Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич избежал разрыва крестообразных связок колена.

    По информации пресс-службы «Локомотива», у черногорского форварда было диагностировано повреждение связок. В ближайшее время Джорджевич отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.

    Также стало известно, что полузащитник Гжегож Крыховяк пропустил матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) из-за острой кишечной инфекции.

    • Джорджевич получил травму в матче с «Ахматом». Игрок был заменен на 31-й минуте игры.
    • Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил подозрения на разрыв «крестов» у Джорджевича.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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