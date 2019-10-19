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Джорджевич избежал разрыва крестообразных связок

19 октября 2019, 19:10
6

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич избежал разрыва крестообразных связок колена.

По информации пресс-службы «Локомотива», у черногорского форварда было диагностировано повреждение связок. В ближайшее время Джорджевич отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.

Также стало известно, что полузащитник Гжегож Крыховяк пропустил матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) из-за острой кишечной инфекции.

  • Джорджевич получил травму в матче с «Ахматом». Игрок был заменен на 31-й минуте игры.
  • Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил подозрения на разрыв «крестов» у Джорджевича.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож Джорджевич Лука
Комментарии (6)
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paracetamol
1571511081
Здоровья Луке!
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фанат джигурды
1571515523
А это БОМЖ ГАЛИМЫЙ нам нужен?????????????????? Ошибка селекции сродни Джиби Фалла, Хенти и иже с ними!!!!!!!!!! Я в Тугарева больше верю, и, надеюсь, вера оправдается.
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Alex-96
1571561956
Хорошая новость! У Палыча он заиграет, надо дать парню шанс.
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