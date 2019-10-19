Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич избежал разрыва крестообразных связок колена.
По информации пресс-службы «Локомотива», у черногорского форварда было диагностировано повреждение связок. В ближайшее время Джорджевич отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.
Также стало известно, что полузащитник Гжегож Крыховяк пропустил матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) из-за острой кишечной инфекции.
- Джорджевич получил травму в матче с «Ахматом». Игрок был заменен на 31-й минуте игры.
- Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил подозрения на разрыв «крестов» у Джорджевича.
Источник: официальный сайт «Локомотива»