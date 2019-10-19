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  • Вратарь «Рубина» Дюпин: «При Кононове «Спартак» играл в контроль мяча, а при Тедеско – в контратаки»

Вратарь «Рубина» Дюпин: «При Кононове «Спартак» играл в контроль мяча, а при Тедеско – в контратаки»

19 октября 2019, 20:14
9

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин считает, что при новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» стал больше играть в контратакующий футбол.

«Мне кажется, при Кононове «Спартак» больше пытался играть в контроль мяча. По этой игре видно, что они были заточены на быстрые атаки», – отметил Дюпин после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

  • Кононов ушел в отставку после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
  • В дебютной игре Тедеско московский клуб сыграл вничью с «Рубином», продлив серию без побед в РПЛ до шести матчей.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Дюпин Юрий
Комментарии (9)
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СвинкаСправедливости
1571508214
При Кононове Спартак только делал вид, что играл в контроль мяча.
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oyabun
1571509829
Тут две стороны медали. Когда Спартак играл в "контроль мяча" было гораздо больше возможностей забить, но и пропускали немало.Сегодня, играя от обороны, не позволили забить себе, хотя здесь больше заслуга Максименко, но ведь и сами у чужих ворот создали буквально только 1 опасный момент - когда бил Понсе. Всё! Таким образом матчи не выигрываются. Максимум ничья. Что и доказала сегодняшняя игра. Но Тедеско то мужик неглупый, надеюсь выводы сделает.
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vka1970
1571510666
При Кононове 5 поражений, при Теде одна игра и ничья. Вывод каждый сделает сам.
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Алекc
1571511401
видели мы этот контроль мяча... но к Кононову ничего личного
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ivany4
1571512908
Быстро же он раскусил Тедеско.))
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momwig_
1571638641
То, что было при Кононове, не называется контролем мяча. Если почти любая обостряющая в последней трети - потеря, это не контроль. Это создание видимости. Контроль ставит целью перемещение мяча в зону, где можно сделать обостряющее действие, которому соперник не успеет что-то противопоставить. А забивали мы и при Кононове - в контратаках и со стандартов. И по одной игре судить о том, что делает Тедеско вообще бессмысленно.
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