Вратарь «Рубина» Дюпин: «При Кононове «Спартак» играл в контроль мяча, а при Тедеско – в контратаки»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин считает, что при новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» стал больше играть в контратакующий футбол.
«Мне кажется, при Кононове «Спартак» больше пытался играть в контроль мяча. По этой игре видно, что они были заточены на быстрые атаки», – отметил Дюпин после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
- Кононов ушел в отставку после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
- В дебютной игре Тедеско московский клуб сыграл вничью с «Рубином», продлив серию без побед в РПЛ до шести матчей.
Источник: «СЭ»