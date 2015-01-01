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    Вратарь «Рубина» Дюпин: «При Кононове «Спартак» играл в контроль мяча, а при Тедеско – в контратаки»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин считает, что при новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» стал больше играть в контратакующий футбол.

    «Мне кажется, при Кононове «Спартак» больше пытался играть в контроль мяча. По этой игре видно, что они были заточены на быстрые атаки», – отметил Дюпин после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

    • Кононов ушел в отставку после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
    • В дебютной игре Тедеско московский клуб сыграл вничью с «Рубином», продлив серию без побед в РПЛ до шести матчей.

    Источник: «СЭ»

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