Вратарь «Рубина» Дюпин: «При Кононове «Спартак» играл в контроль мяча, а при Тедеско – в контратаки»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин считает, что при новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» стал больше играть в контратакующий футбол.

«Мне кажется, при Кононове «Спартак» больше пытался играть в контроль мяча. По этой игре видно, что они были заточены на быстрые атаки», – отметил Дюпин после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).