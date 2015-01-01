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    «Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

    В матче 13-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

    Таким образом, безвыигрышная серия «Спартака» в чемпионате достигла шести матчей – с «Зенитом» (0:1), «Уралом» (1:2), «Уфой» (0:1), «Оренбургом» (1:2), «Краснодаром» (1:2) и «Рубином» (0:0).

    В последний раз подобная серия без побед была у «Спартака» в период с мая по июль 2015 года. Тогда московский клуб не смог одержать ни одной победы в матчах с «Зенитом» (1:1), «Тереком» (2:4), ЦСКА (0:4), «Уфой» (1:2), «Амкаром» (3:3) и «Уфой» (2:2).

    РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:05
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1768

      Борат 42 минуты назад

      Стыдно за Спартак!
      А впереди локомотив и будет ещё стыднее...

      -1
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      Рейтинг: +205

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Ну и что ? Мы все равно Чемпионы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      alarm 1 час назад

      позор хрякам! пердив!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      AZ 1 час назад

      в 2015 году было? Вообщем недавно... Все рекорды еще впереди, судя по игре и результатам...

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