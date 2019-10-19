«Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

В матче 13-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

Таким образом, безвыигрышная серия «Спартака» в чемпионате достигла шести матчей – с «Зенитом» (0:1), «Уралом» (1:2), «Уфой» (0:1), «Оренбургом» (1:2), «Краснодаром» (1:2) и «Рубином» (0:0).

В последний раз подобная серия без побед была у «Спартака» в период с мая по июль 2015 года. Тогда московский клуб не смог одержать ни одной победы в матчах с «Зенитом» (1:1), «Тереком» (2:4), ЦСКА (0:4), «Уфой» (1:2), «Амкаром» (3:3) и «Уфой» (2:2).

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»