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    Малиновский может перейти в «Челси»

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может оказаться в «Челси», сообщает Sport Arena.

    По информации источника, игра украинца очень понравилась тренеру лондонской команды Клоду Макелеле.

    Сообщается, что француз рассказал о своих впечатлениях скаутам «Челси».

    • «Аталанта» купила Малиновского минувшим летом у «Генка» за 13,7 миллиона евро.
    • 26-летний хавбек провел восемь матчей в составе бергамцев, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 12,5 миллиона евро.

    Источник: Sport Arena

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +887

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Поколение у Украинцев сильное очень, почти любой может усилить Челси..

      0
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      Рейтинг: +2405

      InterMilLano1908 1 час назад

      Вот человек красава, уехал в средний чемпионат Бельгии, там показал свой уровень и вот уже в Аталанте зажигает

      1
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      Рейтинг: +114

      sciline10 > InterMilLano1908 14 минут назад

      сложно сказать, что он зажигает, 2 матча, остальные в запасе, 0 результативных действий и одна жёлтая карточка, зажёг так зажёг)Больше похоже на утку, даже на скамейку он челси не нужен, там повыше уровнем парни сидят)

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