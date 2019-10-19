Малиновский может перейти в «Челси»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может оказаться в «Челси», сообщает Sport Arena.

По информации источника, игра украинца очень понравилась тренеру лондонской команды Клоду Макелеле.

Сообщается, что француз рассказал о своих впечатлениях скаутам «Челси».