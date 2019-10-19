Малиновский может перейти в «Челси»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может оказаться в «Челси», сообщает Sport Arena.
По информации источника, игра украинца очень понравилась тренеру лондонской команды Клоду Макелеле.
Сообщается, что француз рассказал о своих впечатлениях скаутам «Челси».
- «Аталанта» купила Малиновского минувшим летом у «Генка» за 13,7 миллиона евро.
- 26-летний хавбек провел восемь матчей в составе бергамцев, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 12,5 миллиона евро.
Источник: Sport Arena
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