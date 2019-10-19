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Малиновский может перейти в «Челси»

19 октября 2019, 11:50
8

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может оказаться в «Челси», сообщает Sport Arena.

По информации источника, игра украинца очень понравилась тренеру лондонской команды Клоду Макелеле.

Сообщается, что француз рассказал о своих впечатлениях скаутам «Челси».

  • «Аталанта» купила Малиновского минувшим летом у «Генка» за 13,7 миллиона евро.
  • 26-летний хавбек провел восемь матчей в составе бергамцев, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 12,5 миллиона евро.

Источник: Sport Arena

Украинский спортивный портал. Имеет свой YouTube-канал. Численность подписчиков - 5,23 тысячи.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Аталанта Малиновский Руслан
Комментарии (8)
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InterMilLano1908
1571475411
Вот человек красава, уехал в средний чемпионат Бельгии, там показал свой уровень и вот уже в Аталанте зажигает
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AHTUNGBOL
1571477413
Поколение у Украинцев сильное очень, почти любой может усилить Челси..
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Skull_Boy
1571481951
С каких это времен Челси вдруг начал интересоваться лавочниками, которым дают играть по большим праздникам
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BRO_football
1571485843
На Украине срач начнётся, что их футболист ушёл в клуб с русским руководителем.
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