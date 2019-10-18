Газизов – перед матчем с ЦСКА: «За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями перед предстоящим матчем чемпионата России против ЦСКА.

«Обе команды будут максимально мотивированы в этом матче. К нам в гости приезжает настоящий гранд отечественного футбола. Думаю, на поле будет жарко.

За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств. Нам бы хотелось столь же стабильно побеждать наших прямых конкурентов», – заявил Газизов.