Газизов – перед матчем с ЦСКА: «За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями перед предстоящим матчем чемпионата России против ЦСКА.
«Обе команды будут максимально мотивированы в этом матче. К нам в гости приезжает настоящий гранд отечественного футбола. Думаю, на поле будет жарко.
За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств. Нам бы хотелось столь же стабильно побеждать наших прямых конкурентов», – заявил Газизов.
- Матч состоится в воскресенье, 20 октября, в 14:00 по мск.
- ЦСКА занимает пятое место в таблице с 25 очками.
- Уфимцы на шестом, но отрыв от москвичей – 10 очков.
Источник: «Известия»