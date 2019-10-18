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  • Газизов – перед матчем с ЦСКА: «За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств»

Газизов – перед матчем с ЦСКА: «За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств»

18 октября 2019, 09:39

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями перед предстоящим матчем чемпионата России против ЦСКА.

«Обе команды будут максимально мотивированы в этом матче. К нам в гости приезжает настоящий гранд отечественного футбола. Думаю, на поле будет жарко.

За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств. Нам бы хотелось столь же стабильно побеждать наших прямых конкурентов», – заявил Газизов.

  • Матч состоится в воскресенье, 20 октября, в 14:00 по мск.
  • ЦСКА занимает пятое место в таблице с 25 очками.
  • Уфимцы на шестом, но отрыв от москвичей – 10 очков.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Газизов Шамиль
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