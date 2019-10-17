Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА о проведении контрольных игр в 2020 году

РФС ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА о проведении контрольных игр в 2020 году

17 октября 2019, 20:49
2

Сборная России весной 2020 года может провести до четырех товарищеских встреч в рамках подготовки к Евро-2020. Россияне уже гарантировали себе путевку на турнир.

РФС уже ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА. Планируется, что как минимум один матч сборная России проведет на домашнем поле, пишет «Рейтинг Букмекеров».

  • В рамках отборочного цикла Евро-2020 россиянам осталось сыграть с Бельгией и Сан-Марино.
  • Сборная России не входит в топ-19 рейтинга ФИФА.
  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1571335666
Так для этого лучшие умы Европы и придумали Лигу Нации, пошто лисипед изобретать? Или опять денюжку помыть-отмыть?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+