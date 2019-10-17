РФС ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА о проведении контрольных игр в 2020 году

Сборная России весной 2020 года может провести до четырех товарищеских встреч в рамках подготовки к Евро-2020. Россияне уже гарантировали себе путевку на турнир.

РФС уже ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА. Планируется, что как минимум один матч сборная России проведет на домашнем поле, пишет «Рейтинг Букмекеров».