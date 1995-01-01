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    РФС ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА о проведении контрольных игр в 2020 году

    Сборная России весной 2020 года может провести до четырех товарищеских встреч в рамках подготовки к Евро-2020. Россияне уже гарантировали себе путевку на турнир.

    РФС уже ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА. Планируется, что как минимум один матч сборная России проведет на домашнем поле, пишет «Рейтинг Букмекеров».

    • В рамках отборочного цикла Евро-2020 россиянам осталось сыграть с Бельгией и Сан-Марино.
    • Сборная России не входит в топ-19 рейтинга ФИФА.
    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7468

      alex1951 1 час назад

      Так для этого лучшие умы Европы и придумали Лигу Нации,
      пошто лисипед изобретать?
      Или опять денюжку помыть-отмыть?

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