РФС ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА о проведении контрольных игр в 2020 году

Сборная России весной 2020 года может провести до четырех товарищеских встреч в рамках подготовки к Евро-2020. Россияне уже гарантировали себе путевку на турнир.
РФС уже ведет переговоры со сборными из топ-19 рейтинга ФИФА. Планируется, что как минимум один матч сборная России проведет на домашнем поле, пишет «Рейтинг Букмекеров».
- В рамках отборочного цикла Евро-2020 россиянам осталось сыграть с Бельгией и Сан-Марино.
- Сборная России не входит в топ-19 рейтинга ФИФА.
- Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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